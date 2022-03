Borgo Universo e Aielli premiati da Italive per Cultura, Musica e Spettacolo 2021

Il Premio ITALIVE viene organizzato ogni anno con l’obiettivo di mettere in luce e gratificare i migliori eventi organizzati sul territorio

AIELLI – Cultura, intraprendenza, sfruttare e promuovere il territorio per la sua crescita culturale, questi gli ingredienti che in questi anni hanno portato Aielli ad ottenere riconoscimenti prestigiosi.

L’ultimo in ordine di tempo quello a Roma, precisamente nella spettacolare cornice dello Stadio di Domiziano, Area Archeologica di piazza Navona dove Borgo Universo e Comune di Aielli sono stati premiati da Italive.

Borgo Universo si posiziona al primo posto della classifica Cultura, Musica e Spettacolo 2021, davanti al festival Ravenna Jazz, al Festival di Musica da camera di Urbino, e l’Emilia Romagna Festival.

VIVACITÀ delle popolazioni, il DINAMISMO degli Amministratori locali, la CREATIVITÀ di chi organizza animazioni territoriali e l’IMPEGNO SOCIALE di chi sostiene le attività.

“Per noi è un orgoglio ricevere un premio del genere davanti a realtà importanti come Ravenna, Perugia ed altri”, ha commentato il Sindaco Enzo Di Natale. “Riconoscimento che premia l’intera comunità oltre che l’amministrazione, per aver creato e creduto in un progetto di rilancio del paese all’insegna della cultura e delle tradizioni”.