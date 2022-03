ROSETO DEGLI ABRUZZI – Questa mattina gli studenti delle classi 3^ – 4^ – 5^ geometri dell’I.I.S “Moretti” di Roseto degli Abruzzi, accompagnati dai docenti Angela Mascia e Luigi Stuard, hanno partecipato in Sala Consiliare ad un incontro con il Sindaco Mario Nugnes, con l’Assessore all’Urbanistica Gianni Mazzocchetti, con il Dirigente del I° Settore Arch. Fabio Ciarallo e con i responsabili dell’Ufficio Tecnico del Comune per parlare del Piano Regolatore di Roseto e di altre importanti tematiche legate all’urbanistica.

“Siamo lieti di aver avuto stamane ospiti in Municipio di ragazzi del “Moretti” che saranno i tecnici di domani. Con loro abbiamo affrontato una serie di tematiche in ambito urbanistico molto interessanti, abbiamo parlato di uno strumento fondamentale per la crescita del territorio, come appunto il Piano Regolatore, e ci siamo soffermati sul lavoro quotidiano che svolge l’Ente in questo delicato settore” sottolineano il Sindaco Nugnes e l’Assessore Mazzocchetti. “Ancora una volta il Comune si conferma la “casa dei rosetani” e speriamo di poter avere nuovamente ospiti i nostri studenti per parlare dell’attività che svolge la macchina amministrativa”.