Borgo Universo 2021 ad Aielli: ecco quando si svolgerà

Tra arte, cultura, vicoli e colori, raccontando la bellezza, la manifestazione si svolgerà dal 12 luglio all’8 agosto

AIELLI – Anche quest’anno Borgo Universo si prepara a calare il telo sulla scena dei nuovi murales. Quattro opere murarie inedite realizzate da altrettanti artisti internazionali: Pixel Pancho, Millo, Marina Capdevilla e Agostino Iacurci, nomi di assoluto prestigio nel panorama della street art.

La Cooperativa La Maesa, organizzatrice del Festival, allarga l’offerta culturale dell’estate 2021 ed immagina un Festival esperienziale che abbracci quattro settimane, dal 12 luglio all’8 agosto. Circa un mese di eventi, giovialità, musica e divertimento, per dare risalto all’arte, nell’antico borgo dai mille colori. Abbiamo ideato un percorso che valorizzi gli scorci e dia nuova vita al paese. Dal food and beverage alla musica all’arte Borgo Universo punta a proseguire il processo di internazionalizzazione intrapreso dal 2019 sotto la direzione artistica di Palomart, piattaforma internazionale di arte indipendente. Nonostante l’emergenza sanitaria Borgo Universo si consolida come progetto innovativo e trasversale offrendo una programmazione eterogenea che garantirà un ampio elenco di attività artistiche e culturali.

BU for Festival, l’offerta 2021

Il concept del Festival si rifà all’idea di borgo interattivo come luogo di incontro e interazione che abbia la capacità di raccontarsi sotto diversi profili e di coinvolgere il proprio pubblico. Dallo street food alle osservazioni astronomiche, dai laboratori di street art per bambini alle escursioni paesaggistiche, oltre all’ampia proposta artistica: musica, teatro, mostre e performance. L’offerta del Festival vuole esaudire le esigenze di un pubblico ampio e eterogeneo. Ogni angolo del paese avrà il suo sapore, ogni scorcio la sua particolarità : un museo a cielo aperto per dare spazio alla creatività, stimolare il pubblico e continuare a sognare. Raccontate la vostra esperienza nel borgo attraverso l’hashtag #myborgouniverso

La Cooperativa La Maesa

Quest’anno il Festival è organizzato dalla Cooperativa di Comunità La Maesa, nata nel Dicembre 2020 raccogliendo i giovani e le energie che dal 2017 hanno contribuito alla crescita del progetto Borgo Universo. Lo scopo della Cooperativa è quello di promuovere servizi di impatto sociale, turistico e culturale per il territorio di Aielli. Per il terzo anno consecutivo la direzione artistica del festival sarà guidata da Palomart. L’evento sarà realizzato con il patrocinio del Comune di Aielli.

Birra del Borgo, il nostro main sponsor

Una sinergia che si propone di esaltare la territorialità. Lo spirito di Birra del Borgo è caratterizzato da una grande capacità innovativa, senza però rinunciare alla tradizione. La missione innata di realizzare un prodotto che seguisse gli antichi stili birrai e, al contempo, ne racchiudesse al suo interno un sapore nuovo, unico, costruito con l’attenzione e la cura tipiche del made in Italy. Birra del Borgo, dunque, dall’utilizzo degli ingredienti locali nelle birre, allo scambio continuo con gli abitanti e i produttori locali. Stavolta il passo è più lungo e la scelta di promuovere il Festival di Borgo Universo è pensata nell’ottica di una comunione di valori. Birra del Borgo è l’esempio concreto di come un forte radicamento culturale possa mescolarsi alla novità per dare origine a qualcosa di inaspettato.