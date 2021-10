Bolognano, piano di rigenerazione urbana: al via i lavori

BOLOGNANO – “Partiranno ad ottobre i lavori di manutenzione straordinaria dello stabile, sito a Piano D’Orta, di proprietà del Comune che ospita uffici municipali distaccati, un ambulatorio medico e locali adibiti a centro covid, oltreché appartamenti di edilizia residenziale pubblica al secondo piano. Ne da notizia il sindaco di Bolognano, Guido di Bartolomeo, che precisa “come tale intervento rientri in un più ampio progetto di riqualificazione di tutti gli immobili dell’Ente che necessitano da troppi anni di tornare in buona efficienza.

Il piano delle opere da eseguire – elaborato dal geometra Franco Marulli – prevede un impegno di spesa pari a 60 mila euro a valere sul programma di reinvestimento dei proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi ERP. Se si considera, inoltre, che tale edificio è situato in zona adiacente la piazza principale (piazza Azoto) di Piano D’Orta già oggetto di un’importante azione di restyling – al termine della quale sarà intitolata al Paolo Borsellino – va da sé come i lavori in questione aggiungano valore all’attività di rigenerazione di aree urbane avviata da questa Amministrazione. Un tema centrale che vuole rappresentare il vero elemento distintivo di una efficace strategia di rivalutazione del territorio”.

La nota del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.