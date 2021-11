Bolognano, quasi 750mila euro dalla Regione per intervento sull’edificio municipale

BOLOGNANO – Il Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo rende noto che la Giunta regionale ha assegnato al Comune di Bolognano 744.600,00 euro per la realizzazione di un intervento antisismico sull’edificio municipale, risultato ad alto rischio.

Precisa il Sindaco:

“Accolgo con soddisfazione la notizia delle attese risorse economiche e ringrazio il presidente della Regione, Marco Marsilio, sempre attento alle problematiche e alle esigenze del nostro territorio. I lavori permetteranno la messa in sicurezza della sede del Municipio, preposta anche al coordinamento delle attività emergenziali. I fondi attengono al programma nazionale per la riduzione del rischio sismico di edifici pubblici con funzioni strategiche di protezione civile, avviato nel 2011 e oramai concluso e mi preme evidenziare l’interesse della Regione nel dare immediata attuazione agli interventi finanziati. Si tratta, nello specifico, di operazioni strutturali: riparazioni e rafforzamenti localizzati, finalizzati a ridurre o eliminare comportamenti dei singoli elementi che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi, e di ‘miglioramento sismico’ per le quali è prevista la valutazione della sicurezza prima e dopo l’intervento sull’intera struttura, allo scopo di restituire un edificio conforme a tutte le previste norme tecniche. Ad inizio del nuovo anno sarà avviato tutto l’iter burocratico per poter procedere, il prima possibile, all’apertura del cantiere”.