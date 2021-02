Bollo auto, esonero pagamento per tre anni in Abruzzo: ecco per chi

REGIONE – “La Regione Abruzzo con l’approvazione della finanziaria, all’art. 35, stabilisce che i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico- benzina o elettrico – diesel ovvero idrogeno – benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica”.

Lo afferma Vincenzo D’Incecco (Lega), capogruppo Lega Salvini Premier, che scrive “Nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferisco, mi corre l’obbligo di evidenziare questa agevolazione per le concessionarie di auto e per coloro che sono intenzionati ad acquistarne una di nuova generazione” conclude D’Incecco.