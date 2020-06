Bocce, Corso da Educatore Sportivo Scolastico: dove e quando

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo il Corso da Educatore Sportivo Scolastico, organizzato dal Centro Studi della Federazione Italiana Bocce con il Comitato Regionale FIB Abruzzo, continua la formazione online con un nuovo corso per Dirigenti Sportivi.

Destinatari del webinar saranno i Dirigenti (Presidenti di ASD o componenti del Consiglio Direttivo) tesserati per la FIB ma anche altri tesserati FIB che potranno essere ammessi esclusivamente su proposta del Comitato Regionale. Scopo del corso è quello di aggiornare i dirigenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIB sull’organizzazione sportiva, in generale, e sull’organizzazione della FIB rispetto al ruolo di Presidente/Dirigente di ASD in particolare sulla Leadership e Comunicazione.

Esperti del settore condurranno le lezioni per qualificare il ruolo di “manager” i cui contenuti saranno incentrati in funzione delle esigenze rappresentate dal Commissario Straordinario FIB Abruzzo, nonché Consigliere Federale, Gregorio Gregori, che ha dichiarato: “É fondamentale in un’ottica di crescita, investire sulla formazione. Dopo i corsi per Arbitro Regionale (tenuto a dicembre) e per Educatore Sportivo Scolastico di appena qualche settimana fa, nella seconda settimana di Luglio ci dedicheremo alla formazione dei nostri Dirigenti, figure fondamentali della nostra struttura federale”.

A conclusione della tre giorni di formazione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione con la qualifica di “Dirigente manager FIB” che sarà regolarmente registrata sulla piattaforma di tesseramento della Federazione Italiana Bocce. Il corso in modalità online avrà luogo durante la seconda settimana di Luglio.