TERAMO – Blaise Humbert Vallese nacque a Providence nel Rhode Island, il 2 settembre del 1922, da Biagio e Maria Pierannunzi. La madre era nata a Teramo il 29 maggio del 1889 figlia di Giovanni e Serafina Di Pasquale. Maria sposò Biagio Vallese che gli diede, oltre a Blaise Humbert, altri tre figli: James M. (1915-2010 – fu un ufficiale dell’Esercito statunitense), Celia, and Elda. Maria Pierannunzi decise, nel 1973, di tornare in Italia dove morì, il 19 marzo del 1983, a Teramo.

Blaise Humbert Vallese si diplomò alla “La Salle Academy High School” e nel maggio 1940 si iscrisse al “Providence College”. Il 3 febbraio 1943, dopo l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, pur avendo diritto a un rinvio accademico interruppe gli suoi studi per arruolarsi nell’Esercito degli Stati Uniti. Tenne il corso di addestramento nella base di “Fort Devens” in Massachusetts. Successivamente Blaise fu assegnato al 544° “Engineer and Boat Regiment” della 4a Brigata Anfibia. Servì, per 18 mesi, nelle operazioni del Pacifico partecipando a tre sbarchi da combattimento (tra questi, il 15 settembre 1944, l’invasione dell’isola di Morotai del Gruppo Halmahera). Seguirono l’invasione di Luzon e l’occupazione di Manila.

In Giappone a metà settembre prese parte all’ingresso delle forze armate statunitensi nella città portuale di Wakayama. Dopo tre mesi di servizio con le forze di occupazione Blaise fece ritorno, congedato con onore, negli Stati Uniti. Il 3 agosto del 1946 sposò Leona Turgeon (gli diede due figli: Blaise Jr. e Adrienne). Blaise tornò a studiare al “Providence College” e nel maggio 1949 si laureò in sociologia. Quando il Dipartimento della Difesa iniziò il suo programma di potenziamento degli ufficiali Blaise accettò di rientrare nell’esercito. Allo scoppio della guerra di Corea, fu chiamato in servizio come tenente. Dopo un breve periodo a “Fort Dix”, nel New Jersey, fu assegnato alla “Army Language Qualification Unit” di “Fort Devens”. Lasciato questo incarico frequentò la Scuola di lingua dell’Esercito di Monterey in California, dove completò con successo un corso di cinese mandarino.

Grazie all’esperienza maturata nella seconda guerra mondiale e alla conoscenza del cinese fu assegnato al “Combined Command Reconnaissance Activities” in Estremo Oriente (in qualità di ufficiale comandante del distaccamento navale di Inchon). Nel 1962 fu assegnato alla “Army Intelligence and Security Branch”. In operazioni di “intelligence” prestò servizio in una serie di operazioni segrete in Italia, Vietnam, Miami e Taiwan. Nel 1972, dopo 26 anni di servizio, lasciò l’esercito con il grado di Colonnello. Il Comando della Difesa di Taiwan gli offrì una posizione di direttore del Programma delle attività giovanili che lui accettò e amministrò fino al ritiro al 1979. Si trasferì poi, da civile, a Pensacola in Florida con la nuova moglie Shiou-Mei che gli diede un figlio: James. Blaise Humbert Vallese morì, aveva 97 anni, il 30 novembre del 2019 a Pensacola in Florida.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”