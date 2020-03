Biblioteca comunale “V. Bindi” chiusa fino al 3 aprile 2020

GIULIANOVA – Seguendo le prescrizioni del DPCM dell’8 marzo 2020 sui luoghi della cultura, si comunica che la Biblioteca Comunale “V.Bindi” resterà chiusa al pubblico fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe. Gli utenti potranno però accedere al servizio di prestito interbibliotecario digitale Abruzzo Digital Library di Mlol, chiamando il numero 0858021308 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.15 alle 19.15.

La Media Library On Line è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale, per poi accedere al servizio stesso da ogni tipo di device, fisso o mobile; il prestito interbibliotecario digitale è un nuovo servizio che permette di accedere ad una collezione molto più ampia prendendo in prestito da altri sistemi bibliotecari titoli di #ebook, nonché migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo, ma anche audiolibri e musica.