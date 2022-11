LUCO DEI MARSI – Si terrà mercoledì, 2 novembre, la benedizione delle nuove lastre commemorative dedicate ai luchesi caduti nella Grande guerra, fatte realizzare dall’Amministrazione comunale in sostituzione delle vecchie, ormai fortemente deteriorate.

La benedizione delle nuove lastre commemorative, oggi collocate su apposite basi, sarà impartita da don Giuseppe Ermili al termine della Santa Messa, programmata per le 11 al cimitero comunale.

“Abbiamo voluto rinnovare le lastre per ricordare e onorare decine di giovani morti per per la libertà del nostro Paese”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “Rinnovando la memoria di questi giovani concittadini, è l’augurio, si rinnovi anche il monito che il loro sacrificio rappresenta, e che abbiamo sempre presente quanto fragile possa essere la pace, e quanto sia necessario operare ogni giorno per preservarla”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.