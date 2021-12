Benedizione della Croce “Resurrectio” di Marcello Aversa a Pescara

L’iconografia della Croce di Cristo è la testimonianza dell’avverarsi del riscatto dalla morte; rappresenta il legame tra il Divino e l’Umano, tra la sofferenza e la gloria dei cieli; è la manifestazione più alta dell’Amore di Dio per l’uomo e per il creato.

PESCARA – Monsignor Francesco Santuccione ha impartito questa mattina, nel corso di una breve cerimonia svoltasi a Palazzo di città, la Croce “Resurrectio” di Marcello Aversa, un’opera che racconta la storia della salvezza e rappresenta la vittoria della vita sulla morte. Creata in terracotta dalle sapienti mani dell’artista campano, per un’iniziativa voluta dalla Fondazione Banco di Napoli e raccolta dalla presidenza del Consiglio comunale di Pescara, da oggi è ospitata nello spazio centrale dell’emiciclo di Palazzo di città, all’interno di un teca in vetro che non impedisce certamente di apprezzarne le sublimi linee che fondono l’arte con l’antica vocazione artigianale dei Presepi di Pasqua.

La Croce è stata scoperta questa mattina alla presenza del sindaco Carlo Masci, del presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, del presidente e del vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotta ed Enzo Di Baldassarre.

“Negli ultimi anni, durante le festività – ha affermato questa mattina il presidente del Consiglio comunale, Marcello Antonelli – abbiamo dato vita a una bella collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli, che voglio sentitamente ringraziare, che ci permette di avere qui nella nostra Sala consiliare alcuni pezzi che esprimono al tempo stesso indubbio pregio artistico e significato religioso. E’ il caso della Croce Resurrectio, che invito tutti a venire ad ammirare perché ne vale davvero la pena”.

Negli ultimi anni Marcello Aversa ha infatti accostato al presepe anche immagini tratte dai racconti evangelici e del tempo liturgico, oltre a opere che riproducono usi, riti e costumi della penisola sorrentina. Dal 2002 ad oggi ha esposto le sue opere in ambito internazionale: da Bruxelles a Madrid, da Venezia a Milano, da Genova a Carpi e a Firenze, passando per la Città del Vaticano e nella sua amata terra d’origine.