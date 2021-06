Le bellezze d’Abruzzo nel viaggio di “Mille Meraviglie”

L’AQUILA – C’è una nuova stratopica caccia al tesoro dedicata alle bellezze d’Italia. Il protagonista è Geronimo Stilton – il topogiornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, nato da un’idea di Elisabetta Dami – che esplora il nostro Paese in un nuovo libro: Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell’Italia. Un progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, realizzato da Edizioni Piemme-Mondadori Libri.

Accompagnato da tutta la sua famiglia, in Mille Meraviglie Geronimo Stilton percorre lo Stivale alla scoperta di città, borghi, storie e paesaggi e, arrivato a L’Aquila, visita con entusiasmo i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Il viaggio in Abruzzo inizia sulla Transiberiana d’Italia, per ammirare dal finestrino del treno il Parco Nazionale della Majella con i suoi camosci, lupi e aquile reali, fare una sosta al castello di Rocca Calascio e per finire la tappa una gita in canoa lungo il fiume Tirino.

Edita in quattro lingue (italiano, francese, spagnolo, inglese) in collaborazione con Atlantyca Entertainment per le edizioni internazionali, e stampata in 16.000 copie, l’edizione speciale di Mille Meraviglie è disponibile esclusivamente nella rete culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti Italiani di Cultura, le Scuole all’estero. La versione digitale è invece consultabile liberamente su italiana.esteri.it, il nuovo portale della Farnesina dedicato alla promozione della cultura, della creatività e della lingua italiana.

italiana (italiana.esteri.it) è il nuovo portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura, della creatività e della lingua italiana. Nato con l’obiettivo di proporre una nuova narrazione del nostro Paese all’estero e aperto alla cultura nella sua accezione più ampia (musica, letteratura, teatro, danza, cinema, arti visive e performative, fumetto, digital art, design, architettura, storia, archeologia, enogastronomia…), il sito raccoglie produzioni audio-video, approfondimenti, interviste, bandi, opportunità e molto altro, con aggiornamenti sui social e una newsletter periodica su cui sono segnalate tutte le novità. Mille Meraviglie è una delle prime iniziative di italiana dedicate al pubblico più giovane.