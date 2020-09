Beer&Cocktail in Music: Bill Evans Tribute e Jam Session

PESCARA โ€“ Venerdรฌ 25 settembre 2020 dalle 20:00 in Via Cesare Battisti a Pescara Luppoli & Grappoli Birrificio e

La Nuova Lavanderia โ€“ C.&C. Cocktail Bar organizzano Beer&Cocktail in Music.

Portrati of Bill: Tribute to Bill Evens e Jam Session live con

Pierpaolo Tolloso โ€“ Sax

Cristian Caprarese โ€“ Piano

Walter Caratelli โ€“ Batteria

Luigi Blasioli โ€“ Contrabbasso

Serata con Aperitivi e Menรน Dedicati

Per info & Prenotazioni:

Hania โ€“ Luppoli&Grappoli tel.3923442609

Francesco โ€“ Nuova Lavanderia tel.3495857483