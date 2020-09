Calendario Pescara Primavera 2020 – 2021

I biancazzurri giocheranno in casa la prima di campionato contro il Benevento quindi Napoli fuori e Frosinone in casa. Gli incontri ufficiali del Pescara Primavera

PESCARA – É uscito il calendario del Campionato Primavera 2 stagione 2020 – 2021. Andiamo a vedere quali sono le partite che dovrà disputare il Pescara retrocesso in questa categoria. Il 3 ottobre al via la nuova stagione con l’incontro casalingo contro il Benevento, seguirà la trasferta del 17 ottobre a Napoli e il match casalingo contro il Frosinone del 24 ottobre. Il campionato terminerà il 3 aprile 2021. Ecco di seguito tutte le giornate. Ricordiamo i playoff promozioni si giocheranno a partire dal 10 aprile 2021 con il turno preliminare quindi i quarti di finale 17 e 24 aprile, seminali 1 e e 8 maggio e finale 15 e 22 maggio. Potrebbe essere prevista inoltre l’organizzazione di una gara per l’assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2 2020/2021, da disputarsi tra le squadre prime classificate dei rispettivi gironi, eventualmente oggetto ulteriormente di separata e apposita comunicazione.

Calendario 2020 – 2021 del Pescara Primavera

1° giornata: Pescara – Benevento

2° giornata: Napoli – Pescara

3° giornata: Pescara – Frosinone

4° giornata: Virtus Entella – Pescara

5° giornata: Spezia – Pescara

6° giornata: Pescara – Salernitana

7° giornata: Reggina – Pescara

8° giornata: Pescara – Crotone

9° giornata: Pescara – Cosenza

10° giornata: Pisa – Pescara

11° giornata: Pescara – Lecce