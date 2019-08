Beach Tennis, campionati regionali di 2^ categoria: i risultati

GIULIANOVA – Nella storica location del Lido Cesare di Giulianova, il 24-25 agosto l’ASD Beach Tennis Abruzzo ha organizzato i campionati regionali di 2^ categoria. Grande partecipazione di atleti alla manifestazione seconda per importanza solo ai campionati regionali assoluti che si terranno il 6-7-8 settembre prossimi sempre a Giulianova.

Nella prima giornata è stato assegnato il titolo di categoria nel singolare maschile, che si è aggiudicato Antonino Zapparata (PR Tennis School) superando in finale Davide Di Pietro (Beach Tennis And Sports). Nella seconda giornata moltissimi gli incontri ed in palio altri tre titoli. Nel doppio maschile i fratelli Zapparata (Antonino ed Edoardo) hanno concluso la loro cavalcata trionfale verso il titolo battendo nella finalissima del doppio maschile la coppia Matteo Centorame (PR Tennis School)-Alessandro Sarti (Beach Tennis And Sports).

Nel doppio femminile le giovanissime Giorgia Lanciaprima (Tennis Village Teramo) e Daniela Lacanale (Beach Tennis And Sports) hanno avuto la meglio sulle più esperte Patrizia Magnante (Beach Tennis Abruzzo) e Francesca Recinella (Beach Tennis Abruzzo) aggiudicandosi il titolo di campionesse nel doppio femminile. Nell’ultima gara del doppio misto la vittoria è andata a Giuseppina Di Lorenzo (Beach Tennis And Sports) e Gianluca Sarti (Beach Tennis And Sports) che in finale si sono imposti sulla giovane coppia formata da Giorgia Lanciaprima e Daniela e Davide Di Pietro.