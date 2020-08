Beach handball a Silvi, i Campionati Europei U16 slittano al 2021

SILVI MARINA – La EHF (European Handball Federation) ha comunicato in via ufficiale lo spostamento al 2021 dei Campionati Europei U16 maschili e femminili di beach handball originariamente in programma dal 24 al 27 settembre a Silvi Marina.

L’evento aveva già subìto un primo rinvio, da giugno a settembre, sempre a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Nelle attuali circostanze legate alla diffusione del coronavirus in Europa, tuttavia, sarebbero state solo 18, rispetto alle 32 previste, le squadre che avrebbero potuto prendere parte al torneo.

La EHF e la FIGH lavoreranno in maniera congiunta per riprogrammare l’evento nel 2021, auspicando in una migliore situazione globale nei prossimi mesi e garantendo così a tutte le squadre pari opportunità di partecipazione. La salute e la sicurezza, in modo particolare dei giovani atleti, rappresenta la priorità.

Le Federazioni europea e italiana, in contatto anche con la IHF (International Handball Federation), individueranno nelle prossime settimane le date della manifestazione nel 2021, che resterà riservata alla medesima fascia di età e riguarderà perciò la categoria U17. La stessa che peraltro dovrà disputare i Mondiali di categoria nel giugno 2021 in Portogallo.