Il B&B in Abruzzo: convegno a L’Aquila

Giornata di approfondimento sulle principali norme che interessa i bed and breakfast lunedì 10 giugno nella “Casa del Volontariato”

L’AQUILA – Un nuovo appuntamento di confronto per i titolari di B&B a L’Aquila, per approfondire una serie di tematiche del settore, anche alla luce delle novità di natura normativa. L’Associazione Abruzzobnb, costituitasi nel novembre 2018 a livello regionale, rappresenta numerosi bed and breakfast a conduzione familiare ed è presente in tutte le aree dell’Abruzzo. L’obiettivo dell’Associazione è quello di rappresentare un punto di riferimento della categoria, di fare formazione e dare informazione in piena collaborazione con le Istituzioni regionali e locali.

In linea con il proprio Statuto, l’associazione Abruzzobnb, attenta al crescente numero di aperture di B&B e visto il grande successo ottenuto con i convegni dello scorso 10 maggio che si è tenuto nella sede della DMC a Santa Maria Imbaro e del 4 giugno a Tortoreto, ha ritenuto opportuno organizzare un terzo convegno rivolto ai gestori di B&B per l’area Aquilana sullo stesso tema, che si svolgerà a L’Aquila nella “Casa del Volontariato” il 10 giugno prossimo dalle ore 14 alle 19 per le strutture di quella grande provincia.

Andiamo di seguito a vedere il programma del convegno dal titolo: “B&B in Abruzzo – Approfondimento sulle principali norme che interessa i bed and breakfast a conduzione familiare.

Registrazione partecipanti

Apertura dei lavori e saluto di benvenuto: Referenti di L’Aquila dell’Associazione Abruzzobnb

Introduione DGR 1060/18: Dott.ssa Lucia Simioni, Presidente Associazione Abruzzobnb

Privacy: la tutela dei dati personali degli ospiti, Canone TV, Sistemi antincendio e sicurezza obbligatori per i B&B ed altri adempimenti: Avv. Fernando Rubino

Adempimenti fiscali per i gestori dei B&B familiari: Dott.ssa Serena Di Gennaro

L’Assicurazione nelle strutture turistiche / B&B: Agenzia AXA filiare di L’Aquila – Sciarra Cristina a cura del Dott. Emiliano Di Nella

Chiusura lavori