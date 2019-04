Basket, campionati studenteschi: in finale l’Alda Merini di Castel di Sangro

CHIETI – É stata la Scuola media Alda Merini di Castel di Sangro a rappresentare la provincia dell’Aquila alle finali regionali dei campionati studenteschi di pallacanestro maschile. La squadra dell’istituto sangrino, costruita da una sapiente intuizione del professor Giovanni Ursitti, dopo la vittoria della fase provinciale, ha affrontato nel bellissimo palasport di Chieti le rappresentative delle provincie di Pescara, Chieti e Teramo senza sfigurare e mettendo in mostra ragazzi che seppur fisicamente inferiori non hanno regalato un centimetro di campo ai più quotati avversari, lottando con grinta e determinazione in tutte le gare.

Anche se il risultato del campo non ha portato la scuola sangrina sul podio c’è da sottolineare come l’impegno e la serietà di un professore e di quattro ragazzi di Castel di Sangro hanno permesso al piccolo istituto sangrino di disputare la fase finale di un appuntamento così importante.

I quattro atleti: Matteo Dell’erede, Andrea di Gregorio, Florindo Caruso e Davide Fantone sono tutti atleti tesserati della Nuova Sangro Basket di Castel di Sangro, società con la quale disputano regolarmente il campionato di categoria.

Da sottolineare l’importanza della figura del professor Giovanni Ursitti che grazie ad impegno e professionalità ha saputo portare per l’ennesima volta una scuola di Castel di Sangro a rappresentare la provincia dell’Aquila in una finale regionale.