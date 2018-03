Basket, l’Amicacci supera Roma al supplementare 75 a 68

GIULIANOVA (TE) – Si chiude con una vittoria la regular season della DECO Group Amicacci, che supera il Santa Lucia Roma per 75-68 in un match ricco di emozioni, ribaltando il passivo dell’andata e andandosi così a piazzare al terzo posto in classifica proprio a danno dei capitolini.

Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio, con la squadra abruzzese che prende un minimo margine guidata dalle giocate di Marchionni e De Maggi e gli ospiti che riportano la gara in parità con i canestri di Fares e Cavagnini (16-16). Nella seconda frazione l’Amicacci va in difficoltà subendo in particolare la presenza sotto canestro dei lunghi del Santa Lucia, che trova così l’allungo. Dall’attacco arrivano pochi punti, principalmente da un ispirato Galliano Marchionni che si fa carico della fase offensiva (top scorer dell’incontro con 31 punti), e il secondo tempo si conclude con lo svantaggio dai capitolini che raggiunge la doppia cifra dopo il gioco da tre punti di Matteo Cavagnini (29-39).

Al rientro dall’intervallo parte forte la squadra guidata da Accorsi e Gemi che realizza il parziale che ristabilisce l’equilibrio grazie ad una tripla di Marchionni e i canestri di De Maggi (39-39). La gara si fa combattuta con il finale del terzo quarto che vede prevalere il Santa Lucia, a segno con il gioco da tre punti di Stupenengo e il solito Cavagnini allo scadere (47-50).

La squadra di coach Castellucci non si ferma e complice qualche attacco avversario poco brillante tenta una fuga con i canestri di De Sousa e Cavagnini (49-56). L’Amicacci però risale la china affidandosi all’estro di Marchionni e alle realizzazioni dal pitturato di Donghyeon Kim. Con una buona circolazione del pallone arriva il pareggio di De Maggi e il sorpasso del sudcoreano a chiudere il parziale (61-59). Il Santa Lucia però rimette la testa avanti in vista dello striscione del traguardo: a segno De Sousa e Cavagnini dalla lunetta, mancando però un tiro libero e dando l’opportunità alla squadra di casa di mandare la partita all’overtime, prontamente sfruttata da Marchionni perfettamente lanciato da Brown (63-63).

Il supplementare si apre con la tripla di Vera Antequera in apertura, ma l’Amicacci viene fuori grazie ai suoi migliori realizzatori, con la squadra capitolina che spreca occasioni importanti. La vittoria viene assicurata da una bella azione che libera De Maggi e i viaggi in lunetta di Marchionni. Una partita che infonde entusiasmo e come detto regala un terzo posto che in chiave play-off porterà l’Amicacci a scontrarsi per un posto in finale scudetto contro la Santo Stefano Sport, che ha perso la testa della classifica nello scontro diretto contro Cantù. Serie al meglio delle tre gare, si comincia il 7 aprile a Porto Potenza Picena. Prima della semifinale c’è però un altro importante appuntamento, sempre nella stessa città adriatica: la Final Four di Coppa Italia, il 24 e 25 marzo.

Tabellino

DECO Group Amicacci Giulianova – Santa Lucia Roma 75 – 68

Amicacci Giulianova: Macek, Awad, Brown 4, Marchionni 31, Makambo, Minella ne, Di Francesco ne, Miceli, Ravicini ne, Labedzki 2, De Maggi 23, Kim 15, Guirassy. All: Accorsi – Gemi.

Santa Lucia Roma: Saba ne, Vera Antequera 7, Fares 16, Sanna, Milos ne, De Sousa 7, Cavagnini 24, Muino Gamez 4, Pennino ne, Stupenengo 10, Ness ne, Torquati. All: Castellucci.

Serie A – Risultati 14^ giornata

UnipolSai Briantea84 Cantù – S.Stefano Sport UBI Banca 63 – 50

GSD Porto Torres – Special Bergamo Sport Montello 61 – 72

Cimberio HS Varese – Pol. Nordest Castelvecchio 51 – 50

Classifica

24: UnipolSai Briantea84 Cantù *

24: S.Stefano UBI Banca *

20: DECO Group Amicacci *

20: Santa Lucia Roma *

10: Cimberio HS Varese

6: GSD Porto Torres

4: SBS Montello

4: Castelvecchio Gradisca

*ai play-off

Stefano D’Andreagiovanni – Ufficio Stampa Polisportiva Amicacci