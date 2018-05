Basket, Amatori: fatale finale!

Dopo un’ottima partenza la squadra pescarese viene condizionata dai falli. Passa la Virtus Valmontone 85 – 82, finisce la corsa playoff

PESCARA – L’Amatori Pescara cede nel finale contro la Virtus Valmontone e termina così il suo percorso nei playoff, venendo eliminata dalla corsa verso la serie A2. I laziali si impongono 85-82, rimontando vigorosamente, a cavallo tra i due tempi, i 17 punti di vantaggio che Pescara aveva accumulato in un inizio spettacolare. L’Amatori, come sette giorni fa, ha avuto tanti problemi di falli e le rotazioni ne hanno risentito: nei momenti decisivi, così, coach Rajola non ha potuto disporre di Drigo e Caverni, fuori con cinque falli sul groppone. Assenze determinanti che si sono aggiunte all’infortunio di Bedetti, che neanche stasera ha potuto calcare il parquet. Proprio su questa assenza si è soffermato il presidente dell’Amatori Carlo Di Fabio, che ha sottolineato la cattiva gestione che ha portato l’ala biancorossa a forzare nell’ultima partita di regular season per poi risultare indisponibile nei playoff.

Pescara si è guadagnata un ottimo vantaggio (12-2; poi 26-19 fino addirittura al 40-23) ma piano piano ha subito la rimonta degli ospiti, trascinati dalla strepitosa coppia formata da Rischia e Scodavolpe, autori di 47 punti in due, capaci di realizzare una serie di canestri impossibili e raccogliere il testimone lasciato dai lunghi, che a loro volta avevano dominato Gara1. Complimenti agli ospiti, dunque, capaci di trovare sempre le armi giuste per vincere la partita, ma l’Amatori finché ha potuto disporre di rotazioni complete ha comandato il match (pur senza Bedetti!). Poi i problemi di falli hanno eccessivamente limitato il gioco dei padroni di casa, sia in difesa che in attacco; così, a poco a poco la partita ha preso un’altra direzione, anche se l’Amatori negli ultimissimi minuti ha avuto di nuovo il possesso per riportarsi in vantaggio. Una lode al pubblico pescarese, che anche stasera non ha fatto mancare il supporto ai ragazzi e anche stasera la squadra è uscita tra gli applausi.

Coach Rajola: “Bellissima partita e una bellissima serie. Mi dispiace aver perso dopo essere stati a +17, quando sembrava che potessimo avere la partita in mano. Ho chiesto ai ragazzi di uscire da quel timeout con la massima attenzione e invece abbiamo subito un brutto parziale; purtroppo non siamo riusciti a evitare la loro rimonta ma devo dire che Valmontone ha dimostrato davvero di avere enormi attributi. Hanno fatto pesare la loro enorme esperienza e mi fa ridere chi nell’ambiente della pallacanestro sottovaluta i nostri avversari di oggi, che invece hanno fatto vedere di che pasta sono fatti.

Gli attributi li abbiamo anche noi, i ragazzi hanno fatto vedere quanto valgono, anche se oggi non hanno portato a casa la partita: purtroppo siamo corti a causa degli infortuni e abbiamo avuto grossi problemi di falli e così diventa problematica anche la gestione della partita. Mi dispiace non aver dato una gioia al pubblico e alla società, perchè l’avrebbero meritata: un palazzetto super e una società che fa grandi sforzi avrebbero meritato un’altra semifinale. La miriade di infortuni che abbiamo avuto, che ci hanno fatto ruotare praticamente 30 ragazzi durante tutto l’anno, tra senior e under, ovviamente ha pesato sulla stagione, ma voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, perchè anche se qualcuno ha giocato meno bene stasera tutta la squadra ha fatto davvero un gran campionato”.

TABELLINO:

Amatori Pescara-Virtus Valmontone 82-85 (26-19; 48-39; 61-60)

Amatori Pescara: Masciarelli 20, Di Giorgio, D’Eustachio 9, Grosso ne, Drigo 9, Mlinar 4, Bedetti ne, Caverni 11, Pagliaroli, Capitanelli 16, Boscherini ne, Leonzio 13.

Allenatore: Stefano Rajola.

Tiri dal campo 30/62 (48%); Tiri da due punti 17/31 (55%); Tiri da tre punti 13/31 (42%); Tiri liberi 9/11 (82%); rimbalzi 31, falli commessi 26.

Virtus Valmontone: Kader Aatata ne, Di Poce 5, Rischia 22, Bisconti 9, Mathlouthi 4, Gentili 2, Ugolini ne, Di Francesco ne, Misolic ne, Ferraro 18, Pierangeli ne, Scodavolpe 25.

Allenatore: Donato Avenia.

Tiri dal campo 29/64 (45%); tiri da due punti 19/37 (51%); tiri da tre punti 10/27 (37%); tiri liberi 17/20 (85%); rimbalzi 37, falli commessi 21.