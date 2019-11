Teramo colpisce in pieno recupero, prezioso pari a Bari

Sotto di un gol dopo 12 minuti la squadra di Tedino subisce sopratutto nel primo tempo l’intensità dei pugliesi ma nel finale trova la stoccata decisiva

TERAMO – Punto prezioso quello conquistato oggi pomeriggio, 24 novembre, dal Teramo nell’ostico campo del San Nicola. Finisce 1-1 la sfida contro il Bari, risultato che consente di mantenere una posizione in classifica molto buona con 23 punti in 7ma posizione in attesa della partita del Catania mentre per i galletti un passo falso che fa perdere punti preziosi dalla vetta e dalle prime due inseguitrici della Reggina.

Cronaca della partita

Gara che si è messa subito in salita per la squadra di Tedino, dopo appena 12 minuti infatti subisce la straordinaria marcatura di Antenucci. Mezza girata in area su palla vagante da vero bomber di categoria più alta e abruzzesi costretti a subire per quasi un tempo intero un avversario più forte fisicamente su un terreno quasi al limite della praticabilità per le forti piogge delle ultime ore. Grande possesso palla, diversi corner conquistati ma tiri nello specchio tutto sommato pochi. Sostenuti da oltre 600 supporters i giocatori del Teramo entrano con un altro piglio, scrollandosi di dosso probabilmente qualche timore reverenziale. E così con il passare dei minuti si affievolisce il pressing dei padroni di casa che iniziano ad accusare qualche sintomo di stanchezza. Così al 22′ primo segnale di pericolo arriva su un pallone in area dove Frattali esce un pò a vuoto a causa di un contrasto così da portare l’arbitro a interrompere il gioco prima che Costa Ferreira potessa infilare nella porta sguarnita quindi al 37′ Minelli innescato da Viero calcia di poco a lato. Passano due minuti e Cianci finisce a terra in area ma l’arbitro sorvola sull’episodio e lascia giocare. Quando la squadra di Vivarini sembrava aver portato a casa il risultato arriva la doccia fredda: siamo al 1° minuto di recupero quando sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina dopo un doppio rimpallo in area sbuca di testa Cancellotti per la rete del pari. Risultato che premia la voglia degli ospiti di non mollare e qualche calo di tensione del Bari nel finale.

Nel prossimo turno di campionato il Teramo ospiterà la capolista Reggina domenica 1° dicembre alle ore 15 dove si attende una grande affluenza di pubblico al Bonolis.

Tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Schiavone (dal 43′ st Ferrari), Bianco, Hamlili (dal 26′ st Folorunsho); Terrani (dal 26′ st Scavone); Antenucci (dal 43′ st Corsinelli), Simeri (dal 38′ st Neglia). A disposizione: Liso, Marfella, Esposito, Floriano, Awua, Kupisz, Cascione. Allenatore: Vivarini

TERAMO (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Cristini, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni (dal 35′ st Viero), Ilari (dal 13′ st Bombagi); Mungo (dal 13′ st Santoro), Magnaghi (dal 35′ st Minelli); Martignago (dal 19′ st Cianci). A disposizione: Valentini, Lewandowski, Florio, Iotti, Soprano, Birligue. Allenatore: Tedino

Reti: al 12′ st Antenucci, al 46′ st Cancellotti

Ammonizioni: Magnaghi, Bianco, Schiavone, Cristini

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Foto dei tifosi del Teramo fonte sito Teramo Calcio