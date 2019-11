Sportello antiviolenza a Montesilvano: domani l’inaugurazione

Lunedì 25 novembre appuntamento a Palazzo Baldoni con l’attrice Tiziana Di Tonno, che porterà in scena insieme alla violinista Dana Stancu lo spettacolo “Per vergogna, per amore”

MONTESILVANO – La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne si apre domani, lunedì 25 novembre alle ore 9,00 nella Sala Di Giacomo di Palazzo Baldoni, con l’attrice Tiziana Di Tonno, che porterà in scena insieme alla violinista Dana Stancu lo spettacolo “Per vergogna, per amore”, una pièce teatrale rivista per l’occasione con riferimenti alle donne abruzzesi e alle violenze subite, spesso tra le mura domestiche.

Il pubblico composto dagli studenti dell’ITC Alessandrini e dalle terze medie dell’Ignazio Silone, saranno parte attiva nel coinvolgente spettacolo, ideato dall’artista montesilvanese Di Tonno, che in molte occasioni ha proposto nei suoi spettacoli tematiche sulla violenza di genere. L’ingresso è aperto a tutti. Alle ore 11,00 si svolgerà l’inaugurazione in via Roma del primo sportello antiviolenza, con il personale qualificato dell’Azienda speciale dei servizi sociali, per la gestione delle problematiche legate alla violenza e al maltrattamento di genere.

Lo sportello sarà completamente gratuito e opererà nell’assoluto anonimato. Lo sportello lavorerà con le forze dell’ordine del territorio. Interverranno: il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore alle Pari opportunità Damiana Rossi, l’assessore alle Politiche sociali Barbara Di Giovanni, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Gemma Andreini, il comandante dei Carabinieri di Montesilvano Luca La Verghetta e il comandante della Polizia locale di Montesilvano Nicolino Casale.