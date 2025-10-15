Abruzzo: 500 mila euro per rafforzare le Unioni dei Comuni

REGIONE – Da oggi fino al 15 novembre 2025, le Unioni dei Comuni riconosciute e operanti in Abruzzo possono presentare domanda per accedere a un finanziamento regionale dedicato al potenziamento delle funzioni associate. Lo annuncia l’assessore agli Enti locali Roberto Santangelo (nella foto), che comunica uno stanziamento complessivo di 500 mila euro.do
Il bando, denominato “Associazionismo”, mira a:
Incentivare le politiche di collaborazione tra piccoli comuni
Migliorare la qualità dei servizi sul territorio
Rafforzare le capacità istituzionali e amministrative
Contrastare lo spopolamento attraverso servizi più efficienti
Ogni progetto potrà ricevere un contributo compreso tra 20.000 e 60.000 euro.
L’assessore sottolinea come l’associazionismo sia una strategia fondamentale per garantire presenza istituzionale, identità locale e servizi essenziali nei territori più fragili. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia regionale per la qualità dei servizi pubblici.
Le domande devono essere inviate via PEC all’indirizzo: dpg028@pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre il 15 novembre 2025.