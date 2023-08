Bando di selezione del corso di “Reportage audiovisivo” come iscriversi

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda é il 4 settembre. Bando rivolto a giovani tra i 15 e i 27 anni. 15 posti disponibili

L’AQUILA – Scade il 4 settembre 2023 il termine per presentare domanda al bando di selezione del corso di “Reportage audiovisivo” del Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema, sede Abruzzo.

Un percorso formativo di eccellenza con una nuova direzione artistica, affidata alla giornalista Francesca Mannocchi.

Una scuola che guarda all’Italia e al mondo, tra didattica di base, insegnamenti tecnici e propedeutici e numerose ore di workshop e incontri con firme note del panorama del reportage giornalistico nelle sue molteplici declinazioni.

Un triennio per la formazione di figure pronte ad affrontare il racconto giornalistico in tutte le sue forme di espressione: da quelle più tradizionali – televisione, radio, carta stampata – a quelle di recente introduzione come i reportage narrativi in formato podcast o di longform.

Tra le materie di insegnamento: dalla storia del giornalismo televisivo e cartaceo alla storia del cinema, dalla storia contemporanea a lezioni di estetica, da corsi di sound design a consulenze musicali. Ma anche regia, scrittura, fotografia, tecnica dell’intervista e montaggio.

Il corso triennale, con sede a L’Aquila, è rivolto a diplomati e laureati, tra i 18 e i 27 anni, sono 15 i posti disponibili e 4 le borse di studio a copertura dell’intero iter di studi che verranno assegnate.

Il titolo rilasciato è un diploma equipollente alla laurea; il bando può essere consultato a questo link: https://www.fondazionecsc.it/bando-bando-di-selezione-del-csc-scuola-nazionale-di-cinema-per-lammissione-ai-corsi-triennali-2023-2026/

Info:

Sede Abruzzo Centro Sperimentale di Cinematografia

Scuola Nazionale di Cinema – Corso di Reportage audiovisivo

+39 (0)862 380924

Sito ufficiale: https://www.fondazionecsc.it/corso/corso-di-reportage-audiovisivo/

Facebook: CSCLAquila

Instagram: scuola_cinema_abruzzo

Youtube: Scuola Nazionale di Cinema L’Aquila