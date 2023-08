Riccardo Bartolozzi è un nuovo giocatore del Roseto Basket 2023/24

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 è lieto di comunicare di aver trovato un accordo, per la stagione 2023/2024, con Riccardo Bartolozzi. Centro di 205 cm classe 1995, è un veterano della Serie B, campionato in cui milita ininterrottamente dal 2015. Originario di Fabriano, è cresciuto nella sua città, nel settore giovanile della Spider, con la quale ha esordito tra i senior in DNC nel 2012/2013. Si è poi affermato tra Bisceglie e Giulianova, dove è stato allenato da coach Francani, approdando in seguito anche a Salerno, Costa d’Orlando, Palestrina, Nardò e Ruvo, chiudendo spesso in doppia cifra di media. La miglior stagione personale è l’annata 2018/2019 con Costa d’Orlando, conclusa a circa 13 punti e 8 rimbalzi di media, mentre il miglior risultato finale è la promozione in A2 con Nardò nel 2021.

Bartolozzi è un giocatore interno, molto bravo a riempire l’area e a trovarsi pronto a rimbalzo. È anche un buon realizzatore, che può aprirsi e tirare anche da oltre l’arco. La Braderm aggiunge quindi un uomo di esperienza e sicura affidabilità, il quale ha anche tanta voglia di rivalsa dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione.

Queste le prime parole da giocatore del 20.20: “Sono contento di tornare in Abruzzo e di ritrovare il coach dopo diversi anni. Sto lavorando duramente per arrivare al meglio a disputare un campionato nuovo, che prevede uno straniero per squadra e tante formazioni molto attrezzate. Non vedo l’ora di conoscere i compagni e i tifosi, che invito a venire a sostenerci fin dall’inizio!”

Queste le parole su di lui di coach Ernesto Francani: “Per me è un piacere ritrovare Riccardo dopo gli anni molto positivi trascorsi a Giulianova. Parliamo di un giocatore di alto livello, che porta tanta esperienza al gruppo. Sono sicuro che sarà una pedina fondamentale del nostro roster.”