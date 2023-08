Importante riconoscimento al concorso “Je so pazzo” per Vid

Vid ha vinto il “Premio internazionale” come autore con “Fino al sangue” e sfiorato la finale tra i cantautori con “Quanto tempo senza senso”

TORREVECCHIA TEATINA – Vid, cantautore di Torrevecchia Teatina, ha vinto il “Premio Internazionale” al prestigioso concorso “Je so Pazzo” come autore della canzone “Fino al sangue” proposta da Nicola Squillace, sedicenne calabrese di grandi speranze, e arrangiata da Red Sprecacenere.

Vid è arrivato anche ad un passo dalla finalissima nella categoria “Cantautori” nella quale ha cantato il suo brano “Quanto tempo senza senso”.

“Je So Pazzo”, festival musicale per artisti emergenti, è ormai da anni un punto di riferimento a livello nazionale fra i concorsi nazionali ed i festival musicali. In giuria personaggi importantissimi della musica italiana fra i quali il maestro Adriano Pennino, Nello Daniele e il rapper e Clementino.

“Fino al sangue” è stata valorizzata dall’ottima performance vocale di Nicola Squillace, giovane dal grande talento che ambisce a raggiungere traguardi importanti nella musica.

La canzone tratta il complicato rapporto che spesso i giovani di oggi hanno con i loro genitori.

“‘Fino al sangue’ parla dei giovani di oggi – spiega Vid – e di come si relazionano con i genitori che fanno di tutto e di più per i figli: non si comprano neanche vestiti e scarpe pur di far avere loro un roseo futuro, ci mettono l’anima per vederli felici, però i figli li ringraziano poco se non mai. In questa canzone un figlio, giovane ragazzo come Nicola, ringrazia il padre, gli promette che avrà successo nel suo campo. “Non ti preoccupare papà, io non mi arrendo: anche se dovessi essere bocciato quest’anno, ci riproverò finché non riuscirò a fare ciò che mi sono prefisso”.

I ragazzi di oggi capiscono gli sforzi dei loro genitori, ma in generale a loro sembra che tutto sia dovuto. Quando si arriva a 18 anni e c’è il distacco dai genitori neanche tanto ringraziano, invece dovrebbero farlo dialogando più spesso con loro. Nella canzone si dice ‘non ci arrenderemo mai’ e a gridarlo sono insieme mamma, papà e figlio …. “quando io figlio avrò raggiunto il successo avremo vinto insieme!”. ‘Fino al sangue’ vuol dire dunque vuol dire ‘io non mi arrendo e noi non ci arrenderemo mai finché non avremo raggiunto il successo”

Anche “Quanto tempo senza senso” ha ottenuto un ottimo riscontro incassando i complimenti della giuria specializzata per la sua musicalità ed il tema trattato nel testo. Vid infatti è arrivato vicinissimo ad entrare nella ristretta rosa dei partecipanti alla finalissima nella categoria “cantautori”, ad un passo dal podio. Di “Quanto tempo senza senso” verrà girato presto un video e la canzone sarà lanciata a breve su tutte le piattaforme digitali più importanti.

Così Vid introduce il tema del brano: “’Quanto tempo senza senso’ parla di persone che sono state colpite dal terremoto dell’Aquila che fanno sacrifici nella vita e poi tutto ad un tratto si svegliano nella notte e perdono tutto oppure non hanno neanche fatto in tempo a svegliarsi o hanno perso genitori o figli. Poiché anche a Torrevecchia Teatina c’è stato un ragazzo morto, ho deciso di scrivere una canzone”.

Davide Morelli in arte Vid nasce nel 1969 a Torrevecchia Teatina (Ch). A 10 anni prende lezioni di pianoforte, a 16 scrive il suo primo testo musicale, a 18 si esibisce con una canzone sul palco con Tony Esposito, partecipa ai festival locali e provinciali, sogna l’Ariston, tenta di entrare nel mondo della radio e tv tra discografie e provini televisivi. A 25 anni prende lezioni di canto, gira l’Abruzzo facendo serate sui palchi delle più belle piazze, strade. A 27 anni forma un gruppo rock, un anno dopo torna da solista con cover e inediti. Negli anni ha collaborato negli anni con tanti artisti regalando emozioni anche attraverso da autore con canzoni scritte da lui ma interpretate da altri, come nel caso recente di Nicola Squillace. Oggi, frequenta gli studi in Accademia Artisti di Roma come attore e doppiatore. La consacrazione per Vid arriva nel 2022 quando vince “Sanremo Senior Mondiale”, concorso internazionale per interpreti e cantautori solisti over 34, con “Che ppalle” sbaragliando la concorrenza fra i 60 finalisti selezionati in precedenza fra 2000 partecipanti.

Il singolo di prossima uscita è “Quanto tempo senza senso”.