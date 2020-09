Bando dottorati ricerca industriali: rinnovata convenzione Confindustria e Cnr

L’AQUILA – Rinnovata la convenzione tra Confindustria e Cnr per sviluppare, insieme alle Università, percorsi triennali di dottorati industriali e di dottorati innovativi, a caratterizzazione industriale di altissimo profilo scientifico. La collaborazione, che prevede un co-finanziamento del costo del dottorato pari al 50%, da parte del Cnr e dell’impresa, è finalizzata sia a programmi di formazione dei dipendenti di aziende già impegnati in attività di elevata qualificazione, sia alla realizzazione di percorsi di studio specifici per l’orientamento e la crescita professionale dei giovani.

“L’attivazione dei dottorati da parte delle imprese della provincia dell’Aquila”, spiega Francesco De Bartolomeis, direttore di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, “può prevedere l’avvio di un corso di dottorato già programmato dall’Università o la proposta di un nuovo percorso di dottorato da costruire”. L’impresa cofinanzia al 50% la borsa di dottorato nel triennio: a seconda del dottorato, l’importo per co-finanziare la borsa per l’intero triennio può oscillare tra un minimo di 25mila e un massimo di 35mila euro, comprensivo dei contributi da versare all’Inps, di eventuali costi per l’estero e dell’assicurazione, in base alle richieste dell’Università di riferimento del dottorato.

“L’ammissione al dottorato avviene nel rispetto del regolamento interno del corso”, prosegue De Bartolomeis, “sulla base di una selezione ad evidenza pubblica. Per l’attivazione dei dottorati saranno definiti accordi specifici, con tutti i dettagli operativi e finanziari, tra le imprese interessate, singole o aggregate, il Cnr e le Università coinvolte. L’impresa partecipa alla definizione del percorso di dottorato e alla selezione dei dottorandi interessati al percorso e individua individua un tutor che affiancherà lo studente durante il suo percorso in azienda, insieme ai referenti del Cnr e dell’Università”.

Le aziende interessate possono compilare il modulo di domanda accedendo al link https://www.cnr.it/bandodottinn/ . Le domande dovranno essere inoltrate entro le ore 18 del 12 ottobre 2020.