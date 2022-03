Banda Piazzolla Show, lo spettacolo torna in tv: ecco quando

VASTO – Dopo 2 anni di assenza dovuta alla pandemia, ritorna in TV Banda Piazzolla Show, lo spettacolo televisivo del noto gruppo pop-folk. Una trasmissione nata nel 2012 sulla emittente vastese TRSP del compianto Don Stellerino che nel corso degli anni era riuscita a conquistarsi un buon seguito di pubblico sia in Abruzzo che in Molise.

Trasmessa dal 2018 anche su TVQ di Pescara approda ora a TELEMAX sul canale 12 del digitale terrestre con l’obiettivo di regalare al pubblico, con la leggerezza e l’ironia tipiche di Banda Piazzolla, un attimo di distrazione dalle brutte notizie di cui siamo circondati. Il programma andrà in onda tutte le domeniche alle 12 e tutti i giovedì alle 21 fino a tutto il mese di giugno.