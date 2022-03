“Speleorosa”, domani la giornata speleologica al femminile del CAI

TERAMO – Tutto pronto per domenica 13 marzo 2022 quando si terrà “Speleorosa”, la giornata speleologica al femminile organizzata dal Gruppo “Grotte e Forre” del CAI di Teramo, in collaborazione con GRAIM (Gruppo ricerca archeologia industriale Majella). L’evento, aperto a tutte le donne e alle ragazze di età superiore ai 16 anni, porterà alla scoperta della Grotta delle Praje, la più grande della provincia di Pescara, situata a circa 500 metri di distanza dal centro abitato di Lettomanoppello. Accompagnate da Istruttori Sezionali di Speleologia e munite dell’attrezzatura adatta, le partecipanti potranno esplorare gli stretti cunicoli e le profonde gallerie di un ambiente unico, scavato dall’acqua nella roccia calcarea, che si sviluppa per lo più orizzontalmente all’interno delle viscere della Majella.

“L’iniziativa, che si terrà non a caso qualche giorno dopo l’8 marzo, è dedicata alle donne: l’idea è quella di avvicinarle all’attività speologica, che, pur incuriosendo e affascinando molte persone, viene vista sempre con un pizzico di timore reverenziale”, dice Lia Sisino I.S.S. del Gruppo “Grotte e Forre” del Cai di Teramo, “Per questo abbiamo scelto di proporre un percorso non particolarmente impegnativo, che richiede comunque l’assistenza di accompagnatori esperti e l’utilizzo di strumenti adeguati. Domenica mattina andremo alla scoperta di un luogo suggestivo, un piccolo scrigno carsico che la natura ha ornato in maniera fantasiosa creando colonne, stalattiti e vele tra gli strati di calcare”.

Per informazioni e adesioni (da far pervenire entro il 10 marzo), contattare uno dei seguenti numeri: cell. 331.5788106; 334.8496437; 328.2912443.