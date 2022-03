Aquademia – Pescara Pallanuoto 7-12, il racconto della partita

PESCARA – È arrivato il tris che i biancazzurri cercavano dalla trasferta di Anzio. Aquademia battuta 12-7 e terzo successo in altrettante partite stagionali. Non poteva festeggiare in modo migliore mister Franco Di Fulvio, diventato nonno questa notte con la nascita di Orlando, figlio del primogenito Andrea che gioca con la Florentia. Parte del merito va ascritta all’altro figlio, Carlo, autore di quattro reti, al pari di Luca De Vincentiis, oltre alle due marcature di Mancini e i gol siglati da Giordano e De Luca. Una sfida che i biancazzurri hanno saputo gestire, nonostante qualche sbavatura, sia in fase di conclusione che in difesa. Ma la sostanza dice 9 punti in classifica, la zona calda a debita distanza e sabato la sfida in casa dell’Ischia, forse la formazione più attrezzata del torneo, che può dire qualcosa in più sulle ambizioni del Delfino.

Biancazzurri avanti con un rigore di Di Fulvio, poi raddoppia Mancini. I padroni di casa accorciano, ma la doppietta di De Vincentiis aumenta le distanze prima dell’intervallo. Terzo tempo ricco di reti: segna prima l’Aquademia, poi vanno in gol Di Fulvio e De Vincentiis, quindi altalena di gol con, Giordano e Mancini a trovare la via del gol per i biancazzurri. All’inizio dell’ultima frazione i laziali provano ad avvicinarsi, ma una doppietta di Di Fulvio e le reti di De Vincentiis e De Luca su rigore chiudono la gara, prima dell’ultima marcatura casalinga.

“Oggi contava vincere e abbiamo vinto, ma rispetto a sabato scorso la squadra ha fatto un passo indietro” dice mister Di Fulvio a fine gara. “Siamo stati meno brillanti del solito, precipitosi in attacco e imprecisi nelle ripartenze. Mi aspettavo qualcosa di più soprattutto dai più giovani, invece non ci sono stati spunti individuali”. Poi una battuta sulla nascita del nipote Orlando: “Diventare nonno mi ha emozionato, non ho dormito tutta la notte. Poi però in vasca c’è stata la giusta concentrazione”.

PARZIALI 0-2, 1-2, 4-4, 2-4

AQUADEMIA: Misso, La Rosa, De Stasio, Proietti, Raffaeli A. (1), Carosi, Caracuzzi, Moscariello, Raffaeli S. (1), Caprara (2), Gallo (1), Del Signore, Ferracci (2). All. De Paolis

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (2), Castagna, Di Fulvio (4), De Luca (1), Recchia, Giordano (1), Cerasoli, Furio, De Vincentiis (4), Pelliccione, Ferragatti, Morretti. All. Di Fulvio