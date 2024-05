Fossacesia conquista la Bandiera Blu per la 23ma volta consecutiva

Un segnale che l’Amministrazione Comunale rivolge attenzione al territorio sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello naturalistico

FOSSACESIA – E sono 23. Fossacesia conquista di nuovo la Bandiera Blu, riconoscimento che dal 2001 le viene assegnato consecutivamente dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Oggi, a Roma, nella sala convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), c’è stata la cerimonia di consegna dei vessilli ai 236 Comuni italiani, le 485 spiagge e gli 84 approdi premiate quest’anno dalla FEE, e alla quale ha partecipato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio. Istituito nel 1987 nell’Anno europeo dell’Ambiente la Bandiera Blu ha ottenuto una sempre maggiore visibilità ed importanza per la certificazione di qualità ambientale delle località turistiche balneari. L’obiettivo principale del programma è promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio, attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l’attenzione e la cura per l’ambiente. Ad esempio, tra i vari criteri presi in esame si trovano: la classificazione delle acque eccellente, la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, la sicurezza ed i servizi in spiaggia, l’accessibilità ai disabili, le iniziative di educazione e promozione ambientale”.

«La conquista per 23esima volta consecutiva del vessillo della FEE, è il segnale di quanta attenzione viene rivolta al nostro territorio sia sotto l’aspetto ambientale e che per tutte le bellezze naturalistiche – ha affermato il sindaco Di Giuseppantonio -. Continua il nostro impegno affinché venga valorizzata la risorsa mare e le spiagge, che costituiscono per noi la ricchezza maggiore. Qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza, educazione ambientale e informazione sono i punti alla base dell’ottenimento del vessillo, che sventolerà di nuovo sul nostro litorale».