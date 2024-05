Vasto, grande soddisfazione per la conferma della Bandiera Blu

Il mare pulito, la bellezza del territorio e progetti di educazione ambientale hanno permesso a Vasto di ri-ottenere il prestigioso vessillo

VASTO – La Bandiera blu premia le spiagge di Vasto: Vignola, San Nicola, Punta Penna e San Tommaso. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vasto Francesco Menna e dagli assessori all’Ambiente Gabriele Barisano e al Turismo Nicola Della Gatta.

“Il mare pulito e la bellezza del territorio, i progetti di educazione ambientale hanno permesso – ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – ancora una volta, di ottenere il prestigioso vessillo e alla bandiera blu di sventolare sul nostro litorale. Un valido strumento di garanzia per la nostra città, ma soprattutto per i vacanzieri”.

“Un riconoscimento non scontato, che ogni anno viene assegnato alle località turistiche balneari, che soddisfano – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – diversi parametri: dalla qualità ambientale delle acque, alla cura della spiaggia e delle aree circostanti, fino ai servizi per una balneazione sicura”.

“Bandiera blu è un riconoscimento alla qualità delle nostre spiagge, del nostro mare e del sistema di servizi turistico ricettivi, di cui la nostra comunità cittadina – ha concluso l’assessore al Turismo e al Demanio Nicola della Gatta – deve andare orgogliosa, ben sapendo che si tratta di uno sprono a migliorare la qualità del nostro marketing territoriale: un impegno e una responsabilità non esclusiva dell’Amministrazione comunale ma dei numerosi attori, portatori di interesse e cittadini. E’ questo l’orizzonte dell’impegno ‘per qualificare la nostra Vasto come luogo di bellezza da far conoscere ai turisti provenienti da ogni parte del mondo”.