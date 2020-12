Pescara, Avviso di selezione per profili vari: come presentare domanda

La presentazione della domanda di partecipazione potrà avvenire esclusivamente fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2020

PESCARA – ACA SPA IN HOUSE PROVIDING, azienda consortile acquedottistica che si occupa della gestione dell’infrastruttura idrica con sede in Pescara, in esecuzione della delibera del C.D.A. n. 23 del 16 novembre 2020 con cui si approva l’indizione della selezione in oggetto ha indetto una selezione per la formazione di distinte graduatorie “aperte” da cui attingere per la copertura di posizioni lavorative relative ai seguenti profili:

Addetto conduzione impianti di depurazione

Responsabile conduttore impianti di depurazione

Responsabile impianti di depurazione

Manutentore Elettrico/ Operatore di gestione impianti di depurazione

Manutentore Meccanico/ Operatore di Gestione Impianti di depurazione

ACA SPA IN HOUSE PROVIDING, per lo svolgimento delle attività di selezione, si avvarrà della società Generazione Vincente S.p.A. – Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs 276/2003 – prot. N. 1110/SG.

La procedura selettiva, disciplinata dal presente annuncio, è di tipo privato e non darà luogo ad alcun obbligo di Generazione Vincente S.p.A. o di ACA SPA IN HOUSE PROVIDING di sottoscrizione di un contratto di lavoro.

Pertanto, tenuto conto delle effettive esigenze di servizio di ACA SPA IN HOUSE PROVIDING, l’eventuale assunzione presso la medesima azienda potrà avvenire solo in caso di superamento di tutte le fasi dell’iter selettivo e del giudizio di idoneità alla mansione in sede di visita medica preassuntiva.

ACA SPA IN HOUSE PROVIDING si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione di candidati che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e/o che abbiano procedimenti penali pendenti anche in caso di superamento da parte di questi ultimi di tutte le fasi dell’iter selettivo.

Gli interessati, in possesso di tutti i requisiti richiesti, potranno candidarsi per uno o più profili ricercati.

PROFILI RICERCATI:

PROFILO I – N° 4 posti – Addetto conduzione impianti di depurazione

Inquadramento: Livello III – CCNL PER IL SETTORE GAS ACQUA

Inquadramento: Livello V– CCNL PER IL SETTORE GAS ACQUA

Inquadramento: Livello VI– CCNL PER IL SETTORE GAS ACQUA

Inquadramento: Livello III– CCNL PER IL SETTORE GAS ACQUA

Inquadramento: Livello III– CCNL PER IL SETTORE GAS ACQUA

Per maggiori informazioni e modalità di registrazione consultare il file allegato che si può rinvenire su:

https://www.aca.pescara.it/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale/reclutamento-del-personale/avvisi-di-selezione/avviso-di-selezione-aca-spa-in-house-providing.html

L’iscrizione alla selezione mediante presentazione della domanda di partecipazione potrà avvenire esclusivamente dalle ore 23:59 del 18/12/2020 e fino alle ore 23.59 del 31/12/2020