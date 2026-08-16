Giunta Regionale, i provvedimenti approvati il 14 agosto 2026

REGIONE – La Giunta regionale dell’Abruzzo, riunita sotto la presidenza di Marco Marsilio, ha attraversato una seduta particolarmente densa, segnata da decisioni che toccano infrastrutture, ambiente, sanità, welfare, cultura e programmazione europea. Un quadro ampio, che restituisce l’immagine di una macchina amministrativa impegnata su più fronti e orientata a consolidare interventi già avviati e ad aprire nuovi cantieri istituzionali.

Sul versante delle infrastrutture turistiche, l’assessore Umberto D’Annuntiis ha portato in approvazione due progetti destinati a incidere sul sistema degli impianti di risalita abruzzesi. Il primo riguarda la nuova cabinovia di Monte Piselli, intervento da 12 milioni di euro finanziato dal Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, che sostituirà gli impianti del comprensorio San Giacomo–Monte Piselli. Il secondo interessa Roccaraso, dove viene avviato l’iter per una cestovia a due posti in località Coppo dell’Orso–Aremogna, dedicata esclusivamente al trasporto pedonale. Entrambi i provvedimenti passano ora alla II Commissione consiliare, tappa obbligata prima delle autorizzazioni definitive.

Sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica, l’assessore Mario Quaglieri ha ottenuto il via libera alla riserva di cinque alloggi ERP in quattro Comuni, per rispondere a situazioni di emergenza abitativa già accertate o potenziali. Una misura temporanea, con durata massima di due anni, che non comporta costi aggiuntivi per il bilancio regionale.

La tutela ambientale è stata al centro della proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, che ha portato in approvazione gli obiettivi e le misure di conservazione di dieci Zone Speciali di Conservazione gestite dai Parchi Gran Sasso–Laga, Maiella e Sirente–Velino. Un passaggio rilevante nel percorso di superamento della procedura di infrazione europea 2015/2163, che aggiorna il quadro degli strumenti di tutela senza modificare sostanzialmente i vincoli esistenti, ma rafforzando la base tecnica per le future Valutazioni di incidenza.

La sanità ha occupato una parte consistente della seduta. L’assessore Nicoletta Verì ha presentato gli indirizzi per l’inquadramento dei medici veterinari specialisti ambulatoriali nella dirigenza veterinaria, ha recepito le Linee guida del Centro nazionale sangue per il Programma di Patient Blood Management e ha istituito il Coordinamento regionale dei COBUS, con l’obiettivo di uniformare le buone pratiche nell’uso del sangue e degli emocomponenti. Sono stati inoltre approvati gli indirizzi per la programmazione delle ASL nel triennio 2027-2029, il Bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale 2025 e la costituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria.

Ampio spazio anche alla programmazione europea. Su proposta del presidente Marsilio, la Giunta ha preso atto del finanziamento del progetto PRESPORT nell’ambito del Programma Italia–Croazia e ha approvato gli accordi di collaborazione con Martinsicuro, Giulianova e l’Ente Porto. È stato inoltre approvato l’aggiornamento del Piano di attuazione del FESR Abruzzo 2021-2027, insieme al nuovo quadro delle strutture responsabili, e l’adeguamento del Sistema di gestione e controllo dell’Accordo FSC 2021-2027. Sempre in ambito di coesione, via libera allo schema di Accordo di servizio con AREACOM per la valutazione strategica e operativa dei Programmi FESR e FSE+, con un importo a base d’asta di 1.253.600 euro e durata fino al 2030.

La seduta ha toccato anche cultura e turismo, con l’approvazione degli indirizzi per gli interventi del Piano Operativo Complementare Abruzzo 2014-2020 destinati alla realizzazione della 78ª edizione del Prix Italia all’Aquila. Contestualmente, è stato concesso il patrocinio regionale al progetto “L’Abisso e la Carezza”, dedicato alla valorizzazione delle risorse culturali e turistiche del territorio nel decennale post-sisma.

Sul fronte del welfare, l’assessore Roberto Santangelo ha presentato lo schema di avviso per l’assegnazione dell’Assegno di natalità previsto dalla legge regionale 32/2021, rivolto alle famiglie con minori nati, adottati o affidati tra il 2022 e il 2024 nei piccoli Comuni di montagna. Una misura pensata per sostenere le famiglie e contrastare lo spopolamento delle aree interne. Santangelo ha inoltre illustrato la rifunzionalizzazione dell’immobile di Celenza sul Trigno, originariamente destinato a micro nido, per nuove finalità pubbliche.

La Giunta ha infine approvato la designazione di Flora Giovanna Bianco nel CdA dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese di Guardiagrele e la variazione n. 11/2026 al Bilancio di previsione 2026-2028, relativa all’iscrizione di entrate e spese vincolate.