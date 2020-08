Avos Piano Quartet in concerto a Chieti: ecco quando

Il quartetto si esibirà a La Civitella venerdì 28 agosto per Le notti del Marrucino. In programma musiche di Schumann e Brahms

CHIETI – Arriva al penultimo concerto, domani sera, venerdì 28 agosto, alle 21, la programmazione curata dalla ArtEnsemble e inserita nella rassegna Le notti del Marrucino. Prima dell’appuntamento con Paolo Fresu (il primo settembre prossimo), saliranno sul palco i musicisti dell’Avos piano quartet – quindi Mario Montore al pianoforte, Mirei Yamada al violino, Marco Nirta alla viola, Alessio Pinelli al violoncello.

In programma musiche di Schumann e Brahms, due dei massimi esponenti del Romanticismo musicale. Ingresso 10 €, biglietti disponibili su CiaoTickets, punti vendita convenzionati col circuito o al botteghino del teatro.

“Sono molto lieto della collaborazione instauratasi con questo quartetto – dichiara il presidente della ArtEnsemble Giuliano Mazzoccante, pianista e docente di fama internazionale -. Ho il piacere di poterli invitare ancora una volta, domani su un palco così importante come quello della Civitella. Si tratta di un gruppo che rappresenta una delle più importanti formazioni di musica classica, attiva in tutto il mondo, soprattuto in Giappone”.

L’Avos Piano Quartet (già Quartetto Avos) nasce nel 2007 all’interno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma ed è considerato dalla critica musicale come una delle massime espressioni giovanili del camerismo italiano. Si impone subito all’attenzione musicale internazionale per l’affermazione nei due più importanti concorsi di musica da camera in Italia (entrambi membri della Federazione Mondiale di Ginevra): nello stesso anno (2009), infatti, si aggiudica prima il Concorso Internazionale “Premio Vittorio Gui” di Firenze e successivamente il Secondo Premio con Primo non assegnato al Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste”, ottenendo inoltre il Premio “Amedeo Baldovino” per la migliore esecuzione di un’opera di J. Brahms (Quartetto op. 25) e il Premio del Pubblico, assegnato dal giornale “Il Piccolo di Trieste”.

Nel 2010 consegue presso l’Accademia Chigiana due tra i più ambiti riconoscimenti a livello nazionale : il Premio “Monte dei Paschi” e soprattutto il prestigiosissimo “Diploma d’Onore”. Il Quartetto si è perfezionato con alcuni tra i più rinomati maestri , tra cui Dario De Rosa, Renato Zanettovich, Maureen Jones, Enrico Bronzi, Felix Ayo, Alfonso Ghedin, Rocco Filippini e il Quartetto Alban Berg.

Si è esibito per alcune tra le più prestigiose istituzioni concertistiche italiane (Teatro “La Fenice” di Venezia, Amici della Musica di Verona, Teatro “Coccia” di Novara, Università Roma Tre, Università di Viterbo, Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Comunale di Firenze, Teatro Verdi di Pisa, Accademia Chigiana di Siena, Musica Insieme di Bologna,Sala Sinopoli di Roma per l’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Sala Petrassi di Roma, Società Fioravanti di Prato,Teatro Mancinelli di Orvieto, ecc.) ed ha effettuato diverse tournèe all’estero (Germania, Spagna, Olanda, Romania, Giappone, ecc.).

In occasione della Tournèe giapponese ha anche tenuto un Seminario di Musica da Camera presso l’Università di Tottori. A settembre 2013 è stato invitato assieme al Belcea Quartet e a membri del Quartetto Ebene e del Quartetto Alban Berg al Festival “Les Musicales d’Orient” in Francia dove ha riscosso un grande successo di pubblico e critica.

Ha inciso per la RAI, per Azzurra Music e per Brilliant Classic. La discografia comprende i due quartetti di Mozart, i tre quartetti di Brahms, il quartetto di Schumann, i due quartetti di C. Saint-Saens, oltre che l’op. 15 di Faurè, l’op. 87 di Dvorak, Mahler, Schnittke, Walton e Brotons.