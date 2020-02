Avis Pescara: dati in crescita, raggiunti quasi 2mila donatori

PESCARA – Si è tenuta, domenica 16 febbraio nella nuova sede di P.zza Salvo D’Acquisto a Pescara, la consueta assemblea annuale dei soci AVIS. Nel corso dell’incontro si è riscontrata una netta crescita nel mondo delle donazioni del sangue. Quasi raggiunta la quota dei 2000 soci, con più di 3000 donazioni nel corso del 2019. Numeri importanti che, però, possono e devono crescere.

Nel corso degli ultimi l’AVIS comunale di Pescara ha somministrato ai donatori e a non, dei questionari per conoscere dati relativi all’età dei donatori e non donatori, abitudini e stili di vita, al fine di avvicinare nuovi donatori e fidelizzare quelli già associati. Il 2020 sarà un anno pieno di appuntamenti e attività tra campagne di prevenzione, convegni e eventi culturali. Altra splendida notizia arrivata nei primi giorni di febbraio riguarda l’intitolazione di una piazza del comune di Pescara ai donatori dell’AVIS. Un traguardo prestigioso per la realtà dei volontari del sangue.