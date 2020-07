Avis Pescara e azienda Falcone, si rinnova la partnership

PESCARA – Si rinnova la lunga partnership tra l’AVIS comunale di Pescara e l’azienda “Falcone”. Una collaborazione nata sotto il segno del volontariato e della gratitudine nei confronti dei donatori. Grazie a questo rapporto di cooperazione tra AVIS e Falcone, il ristoro post prelievo è piacevole, dolce e corposo. Grazie al rifornimento costante di diversi prodotti, l’area ristoro è sempre ben provvista di diverse tipologie di cibo, dal salato al dolce.

Dopo il prelievo, il momento della reintegrazione è fondamentale per il donatore. A seguito della donazione, il corpo deve ripristinare tutti i valori, poiché viene chiesto di presentarsi a digiuno totale. Per questo motivo, l’AVIS ha avviato il rapporto di collaborazione con Falcone, proprio per consentire al volontario di reintegrare i liquidi e gli zuccheri.

Vista la grandiosità del gesto, era doveroso ricompensare con prodotti di qualità e di consentire di recuperare con tutti i comfort possibili, passando dall’ottima qualità del cibo, ad una sala accogliente e ben luminosa. AVIS e Falcone continueranno a collaborare a lungo, al fine di garantire qualità e quantità nelle “colazioni” post donazione, per fare una carezza ai volontari AVIS.

L’AVIS di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219