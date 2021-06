Avezzano, sempre più “green” la scuola di Via Pertini

Per la nuova scuola di Via Pertini in arrivo l’orto didattico, il boschetto e il collegamenti per la ciclabile

AVEZZANO – Area verde in arrivo per la nuova scuola di via Pertini con orto didattico, boschetto, allaccio alla pista ciclabile e prato con pozzo per alimentare l’impianto irriguo. Gli interventi finali prevedono anche la realizzazione dei marciapiedi esterni alla nuova scuola in via Sandro Pertini.

L’amministrazione punta a migliorare l’ingresso nella strada a doppio senso di marcia che, nei momenti di entrata e uscita degli alunni, può presentare problemi di congestione del traffico.

Sul fronte retrostante della scuola, invece, sarà realizzato un tratto di pista ciclabile che sarà collegato alla prevista futura pista nel quartiere S. Andrea.

Scuola sempre più “green” con un prato di 4.800 mq dotato di impianto di irrigazione dove saranno piantate diverse essenze arboree: le aree aperte potranno anche essere utilizzate come luogo sicuro in caso di evacuazione.