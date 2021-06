Anversa degli Abruzzi, avviso di campagna vaccinale

Coloro che non hano ricevuto la prima dose potranno prenotare la vaccinazione dalle 20 del 7 giugno 2021 alle 20 del 10 giugno

ANVERSA DEGLI ABRUZZI – Si avvisa che, come da iniziativa ASL 1 Abruzzo, con il supporto dei Carabinieri e dell’Esercito Italiano, per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione anti-COVID, è possibile manifestare l’interesse a prenotarsi per effettuare il vaccino nel Comune di Anversa Degli Abruzzi (AQ)

Il luogo della vaccinazione sarà presso i locali della sede del Comune di Anversa Degli Abruzzi (AQ), il giorno sarà comunicato a breve e nella stessa giornata si provvederà alle vaccinazioni a domicilio a coloro che sono impossibilitati negli spostamenti.

Si ricorda che l’adesione è su base volontaria ed è aperta a tutti i cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Anversa Degli Abruzzi (AQ) con età superiore a 18 anni che non abbiano ricevuto la prima dose di vaccino.

Coloro che si sono registrati sulla piattaforma nazionale devono provvedere alla cancellazione attraverso le proprie credenziali una volta che verrà assicurata la vaccinazione nel Comune di Anversa Degli Abruzzi (AQ).

Pertanto a partire dalle ore 20:00 di oggi 7 giugno 2021 e fino alle ore 20:00 del 10 giugno 2021 è possibile prenotare la vaccinazione nel Comune di Anversa degli Abruzzi fornendo il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, numero di telefono e indirizzo e di posta elettronica con queste modalità:

inviando il modulo, scaricabile dal sito ufficiale del Comune, al seguente indirizzo di posta elettronica (e-mail): pacevincenzo51@gmail.com

inviando un messaggio al numero 3476380851

Il modulo di che trattasi compilato può essere consegnato anche, “brevi manu”, direttamente al vice sindaco Pace Vincenzo.

Inoltre, si comunica che il predetto modulo può essere reperito presso tutte le attività commerciali del paese (bar, ristoranti, farmacia…).