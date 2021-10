Le domande per il contributo mensile, che può arrivare a 200 euro per i nidi e 150 per i centri giochi, vanno presentate entro il 5 novembre

AVEZZANO – Lotta alla “denatalità”: Amministrazione “al fianco” delle famiglie con bambini. Per dare sostegno ai nuclei familiari, in linea col progetto “Avezzano, città sostenibile per bambini e famiglie”, l’amministrazione Di Pangrazio apre la porta alle domande per chiedere il rimborso parziale delle rette di frequenza (anno educativo 2020/2021) ai nidi “Coccodrago”, “Un Mondo di colori”, “Diventargrande” e i centri gioco “Il Paese di balocchi” e “Parimampù”.

Le famiglie dei bambini (prima infanzia) che hanno frequentato le cinque strutture accreditate possono beneficiare di un contributo mensile che può arrivare a 200 euro per i nidi e 150 per i centri giochi. Per far fronte alle richieste delle famiglie il settore sociale dell’Ente, dopo un vertice a Palazzo di città con i gestori delle strutture, alla presenza del vicesindaco e assessore al sociale, Domenico Di Berardino e della dirigente, Maria Laura Ottavi, mirato a individuare le iniziative più opportune a sostegno delle famiglie e dei bambini, in particolar modo di coloro che presentano particolari fragilità o neuro-diversità, ha messo a disposizione 88mila euro.

“Per incentivare la natalità”, afferma Di Berardino, “l’amministrazione punta a incrementare l’offerta di servizi e misure di sostegno alle famiglie con bambini. È un tema sentito e cruciale del programma di mandato e il confronto con chi affronta ogni giorno sul campo la sfida educativa è fondamentale per programmare insieme in modo consapevole e attento”.

Le domande scaricabili sul sito dell’ente www.comune.avezzano.aq.it vanno presentate all’ufficio protocollo del Comune- settore terzo– Piazza della repubblica 8 o tramite pec comune.avezzano.aq@postecert.it entro il 5 novembre.