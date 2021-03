Avezzano, rimborso affitti universitari: uno sportello dedicato agli studenti

AVEZZANO – Confartigianato Imprese Avezzano apre uno sportello per affiancare lo studente nella richiesta del rimborso degli affitti universitari. È stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo e sui siti delle Adsu regionali l’avviso pubblico che dà alle famiglie la possibilità di ottenere il rimborso o parte di esso degli affitti universitari pagati nel periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 2020.

Le domande potranno essere presentate dal 15 marzo fino al 30 aprile 2021 esclusivamente tramite SPID.

Per ottenere il rimborso dei canoni d’affitto bisogna presentare la dichiarazione ISEE per il Diritto allo studio universitario 2021 che non sia superiore a 15 mila euro, essere studente universitario fuori sede, avere un contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia dell’Entrate, essere stato iscritto all’anno accademico 2019/2020 presso gli Atenei o AFAM con sede legale e operativa in Abruzzo.

Per essere supportati nell’invio delle domande e nella elaborazione e presentazione dell’ISEE è possibile richiedere un appuntamento contattando i seguenti numeri: Tel. 0863413713-26282

oppure scrivere a email info.confartigianatoavezzano@gmail.com