Avezzano, una innovativa tecnologia per riparare le buche stradali

AVEZZANO – Per riparare le buche stradali il Comune di Avezzano si avvarrà di una innovativa tecnologia. Nel provvedimento di approvazione si parla, infatti, di una nuova tecnologia che consente migliori riparazioni del manto stradale, offrendo l’utilizzo di una procedura a raggi infrarossi, per stendere il bitume sulla buca interessata non più “a freddo”, come nel metodo tradizionale; in questo modo la copertura avrà maggiore tenuta e non sarà lavata via dopo piogge insistenti.

La sperimentazione interesserà la pavimentazione stradale di Via Milano, Via Europa e Via XX Settembre; Via Cavour e Via Pertini.