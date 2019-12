Avezzano, gli eventi di dicembre 2019

Dicembre da incorniciare per Harmonia Novissima: dal balletto della Georgia a Venditti, Avezzano sotto i riflettori nazionali

AVEZZANO (AQ) – Un dicembre ricco di appuntamenti, quello in arrivo nel capoluogo marsicano. Ancora una volta Harmonia Novissima ha stilato un palinsesto capace di esibire alcuni tra gli spettacoli più in voga del momento, dal sapore internazionale e di assoluta qualità. Sabato 7 dicembre, all’interno del teatro dei Marsi di Avezzano andrà in scena il Balletto Nazionale della Georgia, tra i più famosi complessi coreografici al mondo. Fondato a Tbilisi nel 1945 da Nina e Iliko Sukhishvili, persegue l’intento di far conoscere le antiche danze popolari georgiane, di creare coreografie nuove ed originali, vivificando un repertorio antichissimo, di danze liriche e bellicose. Tre sono gli aspetti dominanti e inscindibili del Balletto Nazionale della Georgia: la prima componente, austera e guerresca, è quella degli uomini dal gesto fiero, abili manipolatori di spade e pugnali; la seconda è quella delle dame dalle bellissime vesti, che scivolano sul palcoscenico con estrema eleganza e dolcezza; la terza è quella paesana, dei mattacchioni e degli acrobati.

Il 10 e l’11 dicembre, invece, la Cattedrale dei Marsi ospiterà il ventennale del Concerto di Natale, ideato e promosso da Harmonia Novissima in collaborazione con il Comune di Avezzano e la Diocesi. Un appuntamento celebrato in tutta Italia e che, nel corso degli anni, è stato capace di migliorarsi costantemente grazie a un’organizzazione impeccabile e, soprattutto, grazie alla presenza di alcuni tra gli artisti più prestigiosi al mondo. Lo scorso anno fu Patti Smith a scaldare i cuori degli appassionati, quest’anno sarà Antonello Venditti. Il cantautore romano, celebre per successi come “Notte Prima degli Esami”, “Dalla Pelle al Cuore”, “Amici Mai”, “Sotto il Segno dei Pesci”, darà vita a due show densi di emozioni, ricordi, aneddoti di una carriera straordinaria che neanche il tempo sembra arrestare. Considerato tra le punte di diamante della musica tricolore, Venditti riceverà anche il “Premio alla Carriera” per il suo incredibile percorso artistico.

Il prossimo 28 dicembre, invece, si torna al teatro dei Marsi con Every Praise & Virginia Union Gospel Choir feat J. David Bratton, gigante della musica Gospel, produttore, autore, insegnante, dopo il successo ottenuto nelle passate tournées, in cui si è esibito in numerosi teatri, chiese ed auditorium ritorna in Italia con una formazione d’eccezione che accoglie i migliori cantanti e musicisti del gospel americano provenienti dalla Virginia e New York. 27 cantanti e una band di talentuosi musicisti, alla tastiera Quennel Gaskins, alla batteria Derrick Wright e al basso Zion Charity per un totale di 30 artisti sul palco.