Trinity music, consegnati attestati agli allievi della scuola civica di musica

MONTESILVANO – Nella sala Carlo Di Giacomo di Palazzo Baldoni il sindaco Ottavio De Martinis e il direttore della Scuola civica di Musica e Teatro Gianni Scannella hanno consegnato gli attestati Trinity music, gli esami per dipartimenti dedicati alla musica Classica e Rock e Pop. Le borse di studio non sono in denaro, ma hanno permesso di frequentare l’anno accademico 2018-19 gratuitamente.

Gli allievi dei dipartimenti dedicati alla musica classica e pop rock sono giovani musicisti di arpa (docente Lucia Antonacci), violino (docente Melanie Budde) e pianoforte (Daniela De Bonis e Edmea Marzoli), per il dipartimento rock pop: batteria (docenti Dante Melena e Marco Malatesta) e basso elettrico (docente Ivano Mancini).

“Gli studenti della Scuola civica di Musica e Teatro – afferma il sindaco De Martinis – , crescono ogni anno dimostrando grandi qualità e grazie al Trinity Music conseguono certificazioni di competenza sempre maggiori. La scuola civica forma giovani musicisti grazie alla competenza di docenti qualificati e grazie alla peculiarità di questi percorsi altamente motivanti, ma anche un’opportunità di riscatto e gratificazione per i nostri ragazzi. Ringrazio il direttore Scannella e tutti i docenti per il loro impegno e per la qualità con cui riescono a formare gli allievi, dando una maggiore visibilità e pregio alla scuola che quest’anno ha ampliato la sua offerta con i corsi di teatro che inizieranno dalla prossima settimana”.

Ecco i vincitori. Trinity Classico: Elisabetta Collevecchio, Giulia Alonzi, Anna Di Fabrizio, Alice Tornelli, Victoria Sofia Ciccarelli, Chiara Peca, Roberta Pavone, Susanna Di Biagio, Blanca Isabel Guzman Genito, Camilla Pertosa, Beatrice Di Stefano, Silvia Ciccaglione, Francesca Remigio, Francesca Cardi, Lucia Antonacci (allieva e docente), Libero Maria Marotta, Silvia De Luca. Trinity Rock e Pop: Manuel Bagnoli, Daniele Morcelli, Matteo Marcianelli, Giuseppe Scopa, Giovanni Vicoli, Emanuele Paolella, Guido Tracanna, Elena Lotti, Giovanni Menzietti, Jacopo Di Carlo.