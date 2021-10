Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2021/2022 presso i punti vendita autorizzati entro e non oltre il 19 ottobre

AVEZZANO – L’Avezzano Calcio, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali d’informazione, ha reso noto che “tenuto conto che il Consiglio dei Ministri (a seguito della decisione del Comitato Tecnico-Scientifico) ha aumentato la riapertura degli stadi al 75% della capienza massima prevista, gli abbonamenti tornano ad essere una fonte importante di sostentamento delle società sportive dilettantistiche”.

Per questo motivo, la Società informa i propri tifosi che sarà possibile “sottoscrivere l’abbonamento, valido per la stagione 2021-2022, recandosi presso i sottoelencati punti di prevendita autorizzati, entro e non oltre Il 19 ottobre 2021:

Tabaccheria Azzurra

Edicola Agostini

Tabaccheria Pietrucci

“L’Avezzano Calcio -si conclude la nota- auspica la più ampia partecipazione dei cittadini, che potranno dare un segnale di vicinanza e sostegno alla squadra, che rappresenta la loro città”.