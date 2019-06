Giostre gratis a Pescara Colli: quando e per chi

Il 3 giugno in occasione della festa della Madonna dei Sette Dolori i bambini diversamente abili e quelli delle famiglie meno abbienti potranno salire gratuitamente sulle giostre

PESCARA – In occasione della Festa della Madonna dei Sette Dolori a Pescara Colli nel giorno di lunedì 3 giugno ci saranno giostre gratis per i bambini disabili e le famiglie bisognose. L’iniziativa è stata presentata da Massimiliano Pignoli e proposta dai gestori del Luna Park.

L’orario sarà quello dalle 10 alle 12 del mattino, piena adesione del Don Orione di Pescara a questa iniziativa: “È credo una bella iniziativa, e per questo devo ringrazio mio amico Adam Valerio, in rappresentanza dei gestori delle giostre della festa che quest’anno hanno deciso di voler fare un regalo ai bambini diversamente abili e a quelli delle famiglie più bisognose, che potranno salire gratuitamente sulle giostre che saranno aperte per due ore, dalle 10 alle 12 di lunedì e a disposizione di questi bambini che potranno passare qualche ora in spensieratezza. Crediamo che si tratti di un bel gesto che i titolari del luna park hanno voluto fare ai bambini meno fortunati e che ha visto l’adesione convinta anche del Centro Don Orione di Pescara. Abbiamo voluto far questo perché crediamo che non è giusto che nei momenti di festa ci siano delle separazioni fra chi può permettersi di pagare il biglietto del luna park e far divertire i propri figli e chi invece è costretto a far restare i propri figli a casa perché non ha le possibilità di tirare fuori questi soldi. Questo per me è il sociale, ed e sociale anche far fare un giro alle giostre a questi bambini. Mi auguro di vedere qui lunedì tanti bambini per una festa nella festa per regalar un sorriso a questi bambini”.

Adam Valerio, gestore e rappresentante del luna park: “Siamo pronti ad aprire gratis lunedì le giostre ai Colli per far divertire questi bambini. Per noi è motivo di orgoglio poter aderire a questa mirabile iniziativa e dare un contributo a chi ha più bisogno”.

Il responsabile dei servizi riabilitativi dell’Istituto Don Orione di Pescara Domenico Massimi spiega il motivo della adesione all’iniziativa fortemente voluta dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli: “Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa e per questo ringraziamo chi ha voluto che si realizzasse questo progetto e questo regalo per i nostri ragazzi. Il Don Orione vuole aprirsi sempre di più verso l’esterno. Noi abbiamo tantissime attività rieducative e riabilitative all’interno della nostra struttura, ma questi momenti sono per noi importantissimi perché i nostri ragazzi socializzano, si allargano al mondo esterno per vivere la disabilità alla luce del sole”.