“No agli aumenti. Famiglie ed imprese non possono reggere e la ripresa delle attività produttive va sostenuta”

L’AQUILA – La Deputata Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd, ieri mattina a L’Aquila in conferenza stampa sulla presentazione degli emendamenti al Decreto Infrastrutture. ha dichiarato che “vanno scongiurati gli aumenti dei pedaggi autostradali, famiglie ed imprese non possono reggere e la ripresa delle attività produttive va sostenuta”.

“Ho presentato alcuni emendamenti che vanno nella direzione di bloccare gli aumenti delle tariffe fino all’approvazione dei Pef (Piani economici finanziari). -ha detto la Pezzopane– So quanto sia attento il Ministro Giovannini, chiediamo anche al Governo nel suo complesso di farsi carico di questa situazione. Gli emendamenti del Gruppo Pd a mia prima firma sono per noi prioritari e bloccano gli aumenti paventati. Segnalo in particolare la grave situazione dell’Abruzzo, le cui autostrade A24 e A25 attendono l’approvazione del Pef da 13 anni. Sono autostrade di collegamento con Roma oltre che tra Teramo e L’Aquila. Purtroppo per l’assenza del nuovo Pef si sta perdendo l’occasione storica di un corposo investimento di oltre 3 miliardi di fondi pubblici già disponibili e più o meno altrettanti di fondi privati necessari per le opere di messa in sicurezza ed ammodernamento di A24 e A25“.

“Nonostante i 3 commissari nominati (per il Pef, per le opere di messa in sicurezza e per l’inquinamento delle falde acquifere del Gran Sasso), –ha proseguito l’onorevole- la situazione è ferma o comunque va molto a rilento con danni enormi per l’utenza che utilizza autostrade “rattoppate” con gallerie ad una direzione e rallentamenti continui. Ma la cosa più assurda è che a gennaio le tariffe potrebbero aumentare del 36% stando a quanto annunciato dal concessionario ‘Strada dei parchi’. Non è possibile una cosa del genere. Gli aumenti non potranno esserci e l’unico modo è approvare gli appositi emendamenti da me presentati entro dicembre. Il decreto Infrastrutture e’ il primo veicolo giusto e voglio credere che il governo non si lasci scappare la possibilità di dare un segno concreto a questa Regione ancora caricata dalla gestione di due difficili ricostruzioni post sisma, che hanno danneggiato l’economia ma anche le autostrade come riconosciuto da perizie e magistratura. La nostra economia in lenta ripresa dopo i terremoti, sta affrontando la pandemia con energia, ma bisogna bloccare questa spada di Damocle degli aumenti dei pedaggi ed insieme approvare il PEF per avviare una fase nuova di ammodernamento e messa in sicurezza si A24 ed A25. Già nel Decreto sisma ad ottobre 2019 ottenni il blocco degli aumenti, ora è necessario arrivare all’approvazione del Pef. Sindaci, Sindacati, Categorie professionali e famiglie si battono da anni e attendono risposte “.