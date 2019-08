Auto d’epoca a Città Sant’Angelo con la Coppa Belvedere

In programma domenica prossima, 1 settembre la quinta edizione del raduno nel comune angolano con circa 60 modelli in sfilata per il centro storico

CITTÀ SANT’ANGELO – Al via, domenica 1 settembre alle ore 11.00, la Coppa Belvedere, nel comune di Città Sant’Angelo, giunta alla sua quinta edizione. Circa 60 auto d’epoca saranno coinvolte nella sfilata che partirà dal distributore di benzina in via Leonardo Petruzzi (Fonte Umano) e muoveranno verso il centro storico angolano. Un appuntamento prestigioso per il cartellone estivo angolano. Questa mattina, nella sala consiliare del comune di Città Sant’Angelo, c’è stata la conferenza stampa di presentazione dell’evento automobilistico. Davanti a tanti appassionati di macchine e ai microfoni della stampa, sono intervenuti il Sindaco Matteo Perazzetti, e l’organizzatore Lanfranco D’Alesio. Queste le loro dichiarazioni:

Perazzetti: ”È per me un onore essere il sindaco di questa città in questo importante evento. La Coppa Belvedere è un appuntamento storico per la nostra comunità. Ci saranno tanti ospiti che sfileranno con le loro macchine d’epoca, non solo dal territorio Nazionale ma anche da quello Europeo. Siamo molto contenti per questa manifestazione che arricchisce il nostro cartellone estivo. Ringrazio pubblicamente Lanfranco D’Alesio che è il deus ex machina di questa straordinaria manifestazione che è la Coppa Belvedere”.

D’Alesio: ”Insieme alle scuderie Ferrari di Abruzzo e Marche abbiamo deciso di ridare vita, cinque anni fa, alla Coppa Belvedere. Dalle vicine Marche, dopo le precedenti edizioni, arriveranno 27 macchine. In totale ci saranno circa 60 vetture di cui due dal Lussemburgo. Questo sottolinea quanto sia importante l’appuntamento angolano. Domenica 1 settembre partiremo dal residence “Le Dune” di Silvi Marina (Te), ci sposteremo sul rettilineo di Fonte Umano (Via Leonardo Petruzzi ndr), davanti al distributore di benzina. Da lì allineeremo tutte le vetture e sfileremo fino al Centro Storico di Città Sant’Angelo. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio l’Amministrazione comunale di Città Sant’Angelo. Ci auguriamo che questo appuntamento continui nel tempo, senza sosta”.

PROGRAMMA

Ore 9.30 Accoglienza e iscrizioni partecipanti c/o “Le dune” di Silvi Marina

Colazione offerta dal ristorante “Alusea”

Ore 10.30 Partenza per Città Sant'Angelo (Pe)

Ore 11.00 Allineamento e partenza per la “Coppa Belvedere” Arrivo al centro storico di Città Sant’Angelo

Visite guidate e degustazione di formaggio dell’Azienda Agricola “D’Alessio” e degustazione dell’amaro “ il fregno”

Ore 12.00 Partenza per il ristorante "Da Margherita"

con pit-stop presso Azienda Agricola “Sciarr” di D’Alesio

Ore 13.00 Pranzo conviviale "Da Margherita" Ore 15.00 Premiazione e consegna gadget