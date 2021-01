Autismo, incontro a Roseto su norme, territorio e interventi riabilitativi

Il 12 gennaio il calendario degli incontri di Abruzzo ha coinvolto il Centro di riabilitazione San Stef.Ar. Abruzzo di Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il punto sulla normativa nazionale e regionale, sulle procedure per la presa in carico e sui nuovi setting di intervento definiti dalla Regione Abruzzo. Il calendario di incontri in tutta la regione riprende il suo cammino e a seguito della pandemia prosegue con incontri virtuali.

La settima tappa, la prima virtuale, si é tenuta nella mattinata di oggi, martedì 12 gennaio e ha coinvolto il Centro di riabilitazione San Stef.Ar. Abruzzo di Roseto. Dopo i primi 6 incontri in presenza (L’Aquila, Teramo, Chieti, Vasto, Pescara, Pineto) la pandemia ci impone modalità virtuali attraverso la quale sarà data voce alle famiglie, agli operatori del Centro di Riabilitazione di Roseto e a professionisti esterni qualificati nel mondo dell’autismo.

Una collaborazione quella tra Autismo Abruzzo onlus e la rete regionale dei centri San Stefar importante che ha permesso a molti utenti di attivare percorsi specifici di trattamento, nel rispetto della normativa vigente e con l’attivazione di budget specifici, senza condizionare o limitare le liste di attesa di altri utenti.

Gli argomenti trattati durante l’incontro sono i seguenti:

Normativa regionale di riferimento

Situazione autorizzativa “Ambulatori dedicati autismo”

Attività “ambulatorio dedicato autismo”

Supervisione e Formazione a cura del Prof. Vicari Stefano.