TERAMO – Straordinaria opportunità per 12 giovani danzatori, maschi e femmine con una base di danza classica, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni di poter essere inseriti come comparse nelle messe in scena de Lo Schiaccianoci in programma al Teatro Maria Caniglia di Sulmona e al Teatro Comunale di Teramo rispettivamente il 7 e l’8 Dicembre.

Le audizioni si terranno il 26 novembre a partire dalle ore 16 a Teramo al Teatro Comunale e il 27 novembre a partire dalle ore 11 al Teatro Maria Caniglia di Sulmona, sarà presente il Presidente e Direttore artistico della Compagnia Carlo Pesta.

Per ulteriori informazioni chiamare il cell.338 6399508 o inviare mail a acsstampa@gmail.com